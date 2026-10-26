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Оқиғалар

Қазақстанда үш орман өрті әуеден анықталды

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, тушение пожара, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2026 10:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстанның мемлекеттік орман қоры аумағында бір тәулікте үш орман өрті тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 26 қазанға қараған түні Экология және табиғи ресурстар министрлігі мәлімдеді. Ведомствоның мәліметінше, екі өрт Қостанай облысында, тағы біреуі "Семей орманы" мемлекеттік орман табиғи резерватының аумағында тіркелген.

Өрт ошақтары авиациялық мониторинг жүргізу барысында анықталған. Тілсіз жауды сөндіруге орман күзеті қызметкерлері мен қажетті арнайы техника жұмылдырылды.

"Қазіргі уақытта барлық өрт ошақтары толықтай сөндірілді", – делінген министрлік хабарламасында.

Орман өрттерінің алдын алу мақсатында қазақстандықтарды табиғат аясында өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға және отпен жұмыс істегенде ерекше сақ болуға шақырды.

Қазақстанда үш орман өрті әуеден анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2026 10:08

Сурет: ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің баспасөз қызметі

Бұған дейін Астанада 18 қабатты тұрғын үй кешенінде өрт шыққаны хабарланған болатын. Құтқарушылар өрт шыққан ғимараттан төрт адамды, оның ішінде екі баланы эвакуациялады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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