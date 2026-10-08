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Оқиғалар

Директор қызметінен босатылды: Астанадағы мектептердің бірінде не болды

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2026 13:47 Фото: Zakon.kz
Астанадағы мектептердің бірінің киім ілетін орнында оқушылар бірін-бірі қысып, кептеліп қалған. Бұған сабақ кестесін ұйымдастырудағы сәйкессіздік себеп болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиғаның видеосы бүгін, 2026 жылғы 8 қазанда, astanovka98 Telegram-арнасында жарияланды. Оқушылардың айтуынша, кейбірі жарақат алған, "біреулердің тынысы тарылып, құлап қалған".

Жарияланымға Астана қаласының білім басқармасы жауап берді.

"Мектепте екінші ауысымның сабақ кестесін ұйымдастырудағы сәйкессіздікке байланысты жеті сыныптың оқушылары сабақ аяқталған соң бір мезгілде шыққан. Соның салдарынан сырт киім ілетін орында оқушылар аз уақытқа шоғырланып қалған. Бейнебақылау камераларының жазбаларын зерделеу нәтижесінде оқушының есінен танып, құлағаны туралы ақпарат расталмады", – деп хабарлады ведомствоның баспасөз қызметі.

Сондай-ақ мектептің киім ілетін орнында бақылау күшейтіліп, қызметкерлердің кезекшілігі ұйымдастырылған. Оқушылардың қауіпсіз жүріп-тұруын қамтамасыз ету үшін қосымша шаралар қабылданған.

"Оқиғаға байланысты мектеп директоры атқарып отырған қызметінен босатылды", – деп мәлімдеді Астана қаласының білім басқармасы.

Бұған дейін Ақтаудағы мектептердің бірінде дене шынықтыру сабағы кезінде 10 және 11-сынып оқушылары арасында жаппай төбелес болғаны хабарланған еді. Жанжал салдарынан 10-сыныптың екі оқушысы ауруханаға жеткізіліп, олардың бірі ауруханаға жатқызылған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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