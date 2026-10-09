Айналымы 3,1 млрд теңге: Шымкентте екі онлайн-казиноның қызметі тоқтатылды
2026 жылғы 9 қазанда жарияланған тергеу деректеріне сәйкес, ықтимал ойыншыларға WhatsApp мессенджері арқылы құмар ойындарға қатысу туралы ұсыныс жазылған хабарламалар жіберілген. Ойыншы хабарласқаннан кейін оған аккаунт ашып, логині мен құпиясөзін, сондай-ақ ақша аударуға арналған шоттардың деректемелерін берген.
Ақша қабылдау және ұтыстарды төлеу үшін 14 дроппердің атына ашылған банк шоттары пайдаланылған.
Екі онлайн-казиноның жалпы айналымы 3,1 млрд теңгені құраған.
ҚМА баспасөз қызметінің мәліметінше, ұйымдастырушылар қылмыстық жолмен тапқан табысына құны 200 млн теңгеден асатын мүлік сатып алған. Оның ішінде BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza, SsangYong Rexton маркалы автокөліктер мен екі жер учаскесі бар.
Сот үкімімен екі адам төрт жылға бас бостандығынан айырылды.
"Аталған мүлік мемлекет кірісіне тәркіленді", – деп хабарлады ҚР ҚМА баспасөз қызметі.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.
Бірнеше күн бұрын, 7 қазанда Алматыда Asar Baspana қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларға қатысты үкім шыққаны белгілі болған еді.