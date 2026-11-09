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Оқиғалар

Интернет-казино ісі бойынша төрт көлік пен 103 млн теңге қолма-қол ақшаға тыйым салынды

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ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) интернет-казинолардың қызметін заңсыз ұйымдастыруға жәрдемдесу фактісі бойынша тергеуді аяқтады. Тергеу дерегінше, үш компания арқылы шетелдік интернет-казинолардың мүддесіне жалпы сомасы 191 млрд теңге болатын операциялар жүргізілген.

Агенттіктің баспасөз қызметі бұл туралы 2026 жылғы 9 қарашада мәлімдеді.

"Тергеу дерегінше, ұйымдастырушының бақылауындағы үш компанияның төлем жүйесі арқылы шетелдік интернет-казинолардың, соның ішінде Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet және 1WIN-нің мүддесіне операциялар жүргізілген. Бұл жүйеге бірнеше банктегі жүздеген терминал кірген. Операциялардың жалпы көлемі 191 млрд теңгені құрады. Есеп бойынша комиссиялық сыйақы мөлшері 286 млн теңге болған", – деп хабарлады ҚМА.

Агенттіктің мәліметінше, төлемдердің нақты мақсатын жасыру үшін заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің деректемелері пайдаланылған. Кей жағдайда деректемелер иелерінің хабарынсыз қолданылған.

"Олардың атына интернет-эквайринг терминалдары ашылған. Жалған шарттар мен сайттар арқылы ақша аударымдары тауарлар мен қызметтер үшін жасалған төлем ретінде көрсетілген. Қаражат шетелдік контрагенттерге аударылған. Бұл үшін криптовалюта да пайдаланылған", – делінген хабарламада.

ҚМА мәліметінше, істі ұйымдастырды деген күдікті қамауға алынған.


"Соттың санкциясымен төрт көлік құралы мен 103 млн теңге қолма-қол ақшаға тыйым салынды. Қылмыстық іс сотқа жолданды", – деп мәлімдеді агенттіктің баспасөз қызметі.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес іске қатысты өзге мәліметтер жария етілмейді.

2026 жылғы 4 қарашада ҚМА Дмитрий Пунин мен Марина Ильинаға іздеу жарияланғанын растаған еді. Агенттіктің мәліметінше, олар қазақстандық пайдаланушыларға арналған Pinco және Pin-Up интернет-казиноларының қызметін заңсыз ұйымдастырды деген күдікке ілінген.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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