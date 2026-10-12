Астанада 16 бағыт бойынша автобустар саны артады
City Transportation Systems компаниясының мәліметінше, 11 қалалық бағыттағы автобустар саны жұмыс және демалыс күндері жалпы 22-ге артады. Ал бес экспресс бағытқа қосымша 10 автобус шығарылады.
10 қазаннан бастап демалыс күндері мына бағыттардағы автобустар саны көбейді:
- №12 — 11-ден 12 автобусқа;
- №37 — 10-нан 12 автобусқа;
- №46 — 15-тен 16 автобусқа;
- №50 — 12-ден 14 автобусқа;
- №64 — 11-ден 12 автобусқа.
12 қазаннан бастап жұмыс күндері:
- №3 — 18-ден 20 автобусқа;
- №4 — 16-дан 20 автобусқа;
- №5 — 16-дан 20 автобусқа;
- №35 — 16-дан 18 автобусқа;
- №36 — 17-ден 18 автобусқа;
- №63 — 22-ден 24 автобусқа.
Күн сайын қатынайтын экспресс бағыттарда:
- №502 — 12-ден 14 автобусқа;
- №505 — 12-ден 14 автобусқа;
- №506 — 10-нан 12 автобусқа;
- №507 — 10-нан 12 автобусқа;
- №508 — 10-нан 12 автобусқа.
Сонымен қатар Астанада қоғамдық көліктегі жолақыны көтеру мәселесі талқыланып жатыр. 2026 жылғы желтоқсаннан бастап жолақыны 110 теңгеден 150 теңгеге дейін көтеру ұсынылды.