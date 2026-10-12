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Оқиғалар

Қазақстанда 13 мыңнан астам шаруа қожалығы қосымша салық төлейді

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, ферма, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2026 15:26 Фото: akorda.kz
Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Амрин депутаттық сауалға берген жауабында шаруа қожалықтарының салық төлеу тәртібін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, қаржылық лизинг шарттары бойынша мерзімді лизингтік төлемдерге қатысты айналым жасалған күн ретінде тиісті төлемді алу мерзімі келген күн есептеледі.

"Сондықтан төлеу мерзімі 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап келетін төлемдерге ҚҚС-тың 16% мөлшерлемесі қолданылады. Бұл талап жаңа Салық кодексі енгізілгенге дейін жасалған шарттарға да қатысты. Мұндай тәсіл бір салық кезеңінде жүзеге асырылатын операцияларға біркелкі салық салуды қамтамасыз етеді. 12% мөлшерлемені тек 2026 жылға дейін жасалған шарттар үшін сақтау іс жүзінде ұқсас операцияларға шарттың жасалған күніне қарай ҚҚС-тың әртүрлі мөлшерлемелерін қатар қолдануды білдірер еді", – делінген жауапта.

Сонымен бірге Амрин ҚҚС мөлшерлемесінің 12%-дан 16%-ға өсуі лизинг құны немесе тиісті төлем мөлшері 33%-ға артады дегенді білдірмейтінін атап өтті. Қосымша ҚҚС сомасы лизингтік төлемнің 2026 жылғы 1 қаңтардан кейінгі кезеңге тиесілі, салық салынатын бөлігіне ғана есептеледі. Ал қаржылық лизинг бойынша сыйақы салық салынатын айналымға кірмейді.


"Салық салынатын құн 100 мың теңге болған жағдайда, ҚҚС қосылған сома бұрын 112 мың теңгені құраса, 16% мөлшерлеме кезінде 116 мың теңге болады. Демек, қосымша ҚҚС сомасы — 4 мың теңге. Ал төлем бұрынғы ҚҚС мөлшерлемесімен есептелген сомамен салыстырғанда 3,57%-ға өседі. Басқаша айтқанда, қосымша салық міндеттемелері лизинг нысанының толық бастапқы құнына емес, ҚҚС мөлшерлемесі өзгергеннен кейін төлеу мерзімі келетін төлемдердің салық салынатын бөлігіне ғана қатысты туындайды. Депутаттық сауалда келтірілген деректерге сәйкес, "ҚазАгроҚаржы" АҚ-ның қолданыстағы шарттары бойынша қосымша төлемдердің жалпы көлемі 4,6 млрд теңгеге бағаланып отыр. Бұл 13 181 шаруашылыққа қатысты", – деп қосты Амрин.

2026 жылғы қазанда қандай салықтар мен төлемдерді төлеу қажет екенін материалдан оқи аласыздар.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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