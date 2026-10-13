#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
451.31
504.56
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
451.31
504.56
5.36
Оқиғалар

Шетелдіктерге ЖСН беру кезінде олардың Қазақстанда заңды жүргені тексеріледі

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2026 11:24 Фото: Zakon.kz
Ішкі істер министрлігі "Қазақстан Республикасында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға жеке сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру және түзету" мемлекеттік қызметін көрсету қағидаларына өзгерістер әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жобаға сәйкес, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстанда болу немесе тұру заңдылығын тексеру тәртібін енгізу көзделген. Тексеру иммигранттардың эталондық дерекқорындағы мәліметтер негізінде жүргізіледі.

ІІМ мәліметінше, жобаны іске асыру ЖСН қалыптастыру және түзету жөніндегі мемлекеттік қызметті көрсету кезінде шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстанда заңды негізде жүргенін немесе тұрып жатқанын тексеруге мүмкіндік береді. Сондай-ақ осы қызметті көрсету кезінде пайдаланылатын мәліметтердің дұрыстығын арттырады.

Құжат "Ашық НҚА" порталында жарияланған. Оны қоғамдық талқылау 28 қазанға дейін жалғасады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Водительское удостоверение, водительские права, автоцон
11:46, Бүгін
Жүргізуші куәлігін алу емтихандарының жаңа тәртібі: ІІМ маңызды мәлімдеме жасады
Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
14:38, 25 қыркүйек 2025
Ішкі істер министрлігі шетелдіктерге ЖСН қалыптастырудың жаңа қағидаларын әзірледі
Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование
16:26, 23 қаңтар 2025
Шетелдіктер Қазақстан елшіліктерінде ЖСН ала алады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Никита Михайлис празднует с партнёрами по команде заброшенную шайбу
15:43, Бүгін
Нападающий сборной Казахстана Михайлис перешёл юбилейный рубеж по голевым передачам в КХЛ
Рыбакина и Соболенко перед началом финала US Open
15:28, Бүгін
WTA официально анонсировала Итоговый турнир с участием Рыбакиной и Соболенко
Макс Ферстаппен обошёл Михаэля Шумахера по числу побед за одну команду в Формуле-1
15:05, Бүгін
Макс Ферстаппен обошёл Михаэля Шумахера по числу побед за одну команду в Формуле-1
16-я ракетка мира Сорана Кырстя сидит на скамейке
14:47, Бүгін
16-я ракетка мира Кырстя проиграла китаянке, упустив тройной матчбол на турнире в Ухане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: