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Қоғам

Жүргізуші куәлігін алу емтихандарының жаңа тәртібі: ІІМ маңызды мәлімдеме жасады

Водительское удостоверение, водительские права, автоцон, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2026 11:46 Фото: Zakon.kz
Қазақстанның Ішкі істер министрлігі көлік құралдарын тіркеу және жүргізуші куәлігін алу үшін емтихан тапсыру қағидаларына өзгерістер әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 13 қазанда ҚР ІІМ Әкімшілік полиция комитеті басқармасы бастығының орынбасары Ақтоты Боранова айтып берді.

"Құрметті азаматтар! Ішкі істер министрлігі көлік құралдарын тіркеу және оларды басқару құқығына емтихан тапсыру қағидаларына өзгерістер әзірледі. Мақсатымыз – мемлекеттік қызметтерді алуды жеңілдетіп, жеделдету. Артық рәсімдер алынып тасталады. Көлік құралын қайта жабдықтағаннан кейін оны бөлек тексеруден өткізу талап етілмейді. Енгізілген өзгерістердің қауіпсіздігін растайтын құжат жеткілікті", – деді ол.

Оның айтуынша, емтиханды бірінші талпыныста тапсыра алмағандар оны келесі жұмыс күні қайта тапсыра алады.

"Екінші сәтсіз талпыныстан кейін дайындалуға күнтізбелік 10 күн беріледі. Теориялық немесе практикалық емтиханнан үш рет өте алмаған жағдайда, тиісті емтиханды одан әрі тапсыру ақылы болады. Бұл шара үміткерлердің емтиханға тиянақты біліммен келуін қамтамасыз етуге бағытталған", – деді Ақтоты Боранова.

Сондай-ақ ол практикалық емтиханнан өте алмаған жағдайда теориялық емтиханның оң нәтижесі енді жойылмайтынын атап өтті.


"Шетелдік жүргізуші куәліктері теориялық емтиханды сәтті тапсырғаннан кейін ғана ауыстырылады. Сонымен қатар жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті органның ресми сұрауы бойынша шет мемлекеттің құзыретті органы жүргізуші куәлігінің түпнұсқалығын растауы қажет. Бұл – жолдарымызда жалған құжаттарды пайдалануға қарсы қорғаныс шарасы", – деп атап өтті Ақтоты Боранова.

Ол қазақстандықтарды жол қозғалысы ережелерін сақтауға шақырды.

Бұған дейін Қазақстанда емтихан қабылдау және жүргізуші куәліктерін беру қағидалары өзгертілгені хабарланған еді. ҚР Ішкі істер министрінің тиісті бұйрығы 2026 жылғы 9 қазаннан бастап күшіне енді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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