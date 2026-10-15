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Оқиғалар

Балаларды орындыққа байлап, ұрып-соққан: Астанадағы жекеменшік балабақшада дау шықты

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 09:27 Фото: Zakon.kz
Астанадағы жекеменшік түзету балабақшаларының бірінде балаларға қатыгездік көрсетілгені анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түсірілгенінен шамамен бір жыл өткен соң әлеуметтік желіде тараған видеода бүлдіршіндердің орындыққа байланғаны және тәрбиешінің көмекшісі киіміндегі әйелдің оларды ұрып жатқаны көрінеді.

Аналардың бірі Әсем Қасқабаева видеодан ұлы Сұлтанды таныған. Ол КТК телеарнасына балабақшаға барғаннан кейін ұлының үркек болып кеткенін, онымен қатты дауыстап сөйлескенде құлағын жабатын әдет шығарғанын айтты.

"Баламның неге үркек болып кеткенін енді түсініп отырмын. Керісінше, ол ортаға бейімделуі керек еді ғой. Онымен қатты дауыстап сөйлессең, бұға қалып, құлағын жабады", – деді анасы.

Тағы бір ана Фатима Мансурова да видеодан аутизм спектрінің бұзылысы бар, әлі сөйлемейтін ұлын көрген. Видео жарияланғаннан кейін ата-аналар балаларын балабақшадан алып кеткен. Ал құжаттарын алуға келгенде мекеме жабық болып, әкімшілік өкілдері телефон қоңырауларына жауап бермеген.

Полиция тәрбиешінің көмекшісі болып жұмыс істеген әйелдің жеке басы анықталып, полиция басқармасына жеткізілгенін хабарлады.

Кәмелетке толмағандарды тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді орындамау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.

Бұған дейін елордалық полицейлердің жекеменшік балабақша тәрбиешісіне қатысты істі тергеп жатқаны хабарланған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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