Астанада жоғалып кеткен балаларды іздеуге полицейлер, төтеншеліктер және әскери қызметкерлер жұмылдырылды
Сурет: Zakon.kz
Астанада полицияға 11 және 14 жастағы екі кәмелетке толмаған баладан хабарлама түсті. Олар елорданың шетіндегі ашық далада адасып кеткендерін және көмекке мұқтаж екендерін жеткізген, деп хабарлайды Zakon.kz.
Анықталғандай, балалар биік шөп пен қалың өсімдіктер өскен ашық аумақ арқылы қалаға қарай бет алған. Алайда жол бағдарынан жаңылып, өз беттерінше жол таба алмаған.
Іздестіру жұмыстарын ұйымдастыру үшін 200-ден астам полиция қызметкері, Төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері, Ұлттық ұланның әскери қызметшілері мен еріктілерден құралған топ жасақталды. Іздестіру шараларына қызметтік іздестіру иті мен арнайы техника да жұмылдырылды.
"Іздестіру тобы айналадағы аумақты және балалар болуы мүмкін жерлерді тексерді. Жүргізілген іздестіру жұмыстарының нәтижесінде екі бала да табылып, ата-аналарына аман-есен тапсырылды. Кәмелетке толмаған балалардың заңды өкіліне қатысты әкімшілік шаралар қабылданды. Ол балаларды тәрбиелеу және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін жауаптылыққа тартылды". Астана қалалық ПД баспасөз қызметі
Полиция қызметкерлері балалармен профилактикалық әңгіме өткізіп, оларға ересектердің еріп жүруінсіз бейтаныс жерлерге баруға болмайтынын түсіндірді.
"Сондай-ақ ата-аналарына өз жоспарлары мен жүретін бағыттары туралы алдын ала хабарлаудың маңыздылығы айтылды. Қауіпті жағдай туындаған кезде сабыр сақтап, дереу көмекке жүгіну қажеттігі ескертілді. Полиция ата-аналарды балалардың қауіпсіздігіне бейжай қарамауға, олардың қайда жүргенін және қозғалыс бағыттарын біліп отыруға, сондай-ақ бейтаныс жерлерде өзін-өзі ұстау ережелерін балаларына үнемі түсіндіріп отыруға шақырады", делінген полиция хабарламасында.
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