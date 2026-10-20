Елордада мас күйде көлік басқарған әйел 15 тәулікке қамалды
Көлік Жұмабаев даңғылы бойымен Қошқарбаев көшесі бағытында қозғалған. Құжаттарды тексеру барысында 46 жастағы әйел жүргізушіден алкогольдің өткір иісі сезілген. Осыған байланысты ол медициналық куәландыруға жеткізілді.
Медициналық куәландыру нәтижесіне сәйкес, жүргізушінің жеңіл дәрежедегі алкогольдік масаң күйде болғаны анықталды.
Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 608-бабының 1-бөлігіне сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылды. Көлік арнайы коммуналдық тұраққа қойылды.
Сот қаулысымен жүргізуші көлік құралын басқару құқығынан 7 жыл мерзімге айырылып, 15 тәулікке әкімшілік қамаққа алынды.
Полиция мас күйінде көлік басқару жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен қауіпсіздігіне қатер төндіретінін ескертеді. Жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға және рөлге алкогольдік масаң күйде отырмауға шақырады.