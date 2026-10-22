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"Болады, бірақ шарты бар": қазақстандықтарға қосарланған текті қалай алуға болатыны түсіндірілді

Свидетельство о рождении, документы , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2026 13:54 Фото: Zakon.kz
"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметі бүгін, 2026 жылғы 22 қазанда қазақстандықтарға некеге тұру кезінде қосарланған текті таңдауға болатынын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мамандар бұл мәселені қазақстандық тұрғынның сауалына жауап беру барысында қозғады.

Ол мынадай сұрақ қойған:

"Некеге тұрғанда өз тегімді сақтап, оған жұбайымның тегін қосқым келеді. Қосарланған текті алуға бола ма және ол құжаттарда қалай жазылады?"

Мемлекеттік корпорация мұндай мүмкіндік бар екенін растады.

"Иә, некеге тұру кезінде өз тегіңізге жұбайыңыздың тегін қоса аласыз", – деп хабарлады "Азаматтарға арналған үкімет".

Алайда бір шарт бар: некеге дейінгі тектердің ешқайсысы қосарланған болмауы тиіс.

"Өзіңіздің де, жұбайыңыздың да некеге дейінгі тегі қосарланған болмаса ғана қосарланған текті алуға болады", – деп нақтылады корпорация өкілдері.

Бұған дейін мемлекеттік корпорация Қазақстанда жылжымайтын мүлікке қатысты өтініштерді қабылдау уақытша тоқтатылатынын ескерткен еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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