Шетелде некеге тұру үшін Қазақстанда анықтаманы қалай алуға болады
Некеге құқық қабілеттілігі туралы анықтама – берілген сәтте азаматтың тіркелген некеде тұрмайтынын және некеге тұруға құқығы бар екенін растайтын құжат.
Бұл анықтама шетелде некеге тұру үшін беріледі.
Оны алу үшін өзіңізге ыңғайлы кез келген ХҚКО-ға жүгінуге немесе цифрлық үкімет порталы арқылы өтініш беруге болады.
Қажетті құжаттар:
- жеке куәлік;
- тіркеу алымының төленгенін растайтын түбіртек.
Егер өтініш беруші бұрын Қазақстаннан тыс жерде тіркелген некеде тұрған болса, қосымша некенің бұзылғаны немесе жұбайының қайтыс болғаны туралы құжат қажет.
Ал өтінішті өкіл берсе, нотариалды куәландырылған сенімхат талап етіледі.
Анықтама берілген күннен бастап алты ай бойы жарамды.
Ақпараттық жүйеде қажетті мәліметтер болған жағдайда қызмет үш жұмыс күніне дейінгі мерзімде көрсетіледі.
Бұған дейін 2026 жылғы 12 қазаннан бастап Жетісу ауданының халыққа қызмет көрсету орталығы "Адем" сауда үйінде жұмыс істейтіні туралы жазған едік.