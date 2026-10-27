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Оқиғалар

Астанада балабақшада 1,5 жасар сәби ыстық сорпаға күйіп қалды

Балабақша, Астана, 1,5 жасар сәби, ыстық сорпа, күйіп қалу, оқыс оқиға, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2026 18:56 Сурет: primeminister.kz
Астанадағы балабақшалардың бірінде 1,5 жасар бала ыстық сорпаға күйіп, оңбай күйіп қалды. Аталған факт бойынша полиция қылмыстық іс қозғады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ақпарат Astanovka 98 Telegram арнасында жарияланды. Анасының айтуынша, жазатайым оқиға 2026 жылғы 2 қазанда болған, сәбидің денесінің 10%-ын күйік шалған.

Қазіргі уақытта бала үйінде ем қабылдап жатыр.

"Сәбидің анасының айтуынша, балабақша бейнебақылау камераларына түскен жазбаны бермей отыр және болған оқиғаның өздеріне қатысын жоққа шығаруда. Ол полиция мен мемлекеттік органдарға арызданған", делінген хабарламада.

Астана қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі бұл жағдайға түсініктеме бере отырып, шаралар қабылданғанын жеткізді.

"Балабақша қызметкерінің кәмелетке толмаған баланың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерін тиісінше орындамауы фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сотқа дейінгі тергеу шеңберінде бейнебақылау камераларының жазбалары тәркіленді. Олар зерттеліп жатыр", деп хабарлады ПД Zakon.kz сайтына 2026 жылғы 27 қазанда.

Ведомство өкілдері болған оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатқанын да нақтылады.

Бұған дейін Ақтөбеде әйел адам тістерін емдеу және жұлу кезінде химиялық күйік алып, көпбейінді ауруханаға түскені хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
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