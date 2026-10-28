#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
455.63
507.89
5.65
Оқиғалар

Алматыдағы ірі университетке шұғыл қызметтер шақырылды: не болды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 14:06 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 28 қазанда Алматыда әл-Фараби атындағы ҚазҰУ студенттері мен қызметкерлері эвакуацияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Редакцияға Масанчи көшесі, 39 мекенжайындағы университет ғимараттарының бірінен студенттер эвакуацияланып жатқаны туралы ақпарат түсті. Хабарламада ғимаратқа бомба қойылғаны жөнінде біреу хабарлаған болуы мүмкін деген болжам айтылған.

Алматы қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметі оқиғаның мән-жайын түсіндірді.

"Алматыдағы оқу орындарының бірінде қараусыз қалған сөмке табылды. Алғашқы әрекет ету шаралары аясында оқиға орнына қаланың шұғыл қызметтері дереу жетті. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында білім алушылар мен оқытушылар эвакуацияланды. Тексеру барысында сөмкенің студенттердің біріне тиесілі екені және ішінде оқу құралдары болғаны анықталды. Табылған зат ешқандай қауіп төндірмеген", – деп хабарлады полиция.

Алматы полициясы азаматтарға қырағылық танытып, қауіпсіздік мәселесіне жауапкершілікпен қарағаны үшін алғыс білдірді.


"Күдікті немесе қараусыз қалған заттарды байқаған жағдайда дереу 102 нөміріне хабарлау қажет екенін еске саламыз. Мұндай заттарға өз бетіңізше тиіспеңіздер", – деп ескертті ведомство.

Бұған дейін, 20 қазан күні таңертең үш жоғары оқу орнына жарылғыш зат қойылғаны туралы хабарламаларға байланысты шұғыл қызметтер жұмылдырылған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Флаги ОДКБ, Организация Договора о коллективной безопасности, флаги стран ОДКБ, ОДКБ
15:37, Бүгін
Алматыда ҰҚШҰ операциясы басталды
2026 жылғы 24 қыркүйекке қараған түні Алматыдағы Ө. А. Жолдасбеков атындағы Студенттер сарайының шатыры құлады. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың баспасөз қызметі оқиғаның себебін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
13:57, 24 қыркүйек 2026
Алматыдағы Студенттер сарайының бір бөлігі құлады: не болды, ғимарат қазір қандай күйде
Дархан Сатыбалды Алматыдағы беделді университеттің бірін аралып көрді
18:08, 12 қыркүйек 2025
Дархан Сатыбалды Алматыдағы беделді университеттің бірін аралып көрді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Эдгар Берланга тренируется в зале
16:23, Бүгін
Бывшего соперника Альвареса арестовали по обвинению в нападении
Сборная Казахстана по стрельбе из лука
16:11, Бүгін
Лучники Казахстана выиграли командные соревнования на Кубке Азии
Некоторые лидеры &quot;Ордабасы&quot; пропустят заключительный матч сезона против &quot;Иртыша&quot;
15:55, Бүгін
Некоторые лидеры "Ордабасы" пропустят заключительный матч сезона против "Иртыша"
Рафаэль Уразбахтин и его тренерский штаб прощаются с футболистами &quot;Кайрата&quot;
15:41, Бүгін
Рафаэль Уразбахтин и его тренерский штаб попрощались с футболистами "Кайрата"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: