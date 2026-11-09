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#Президент Жолдауы – 2026
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Оқиғалар

Мемлекет басшысы Халықаралық "Қазақ тілі" қоғамының төрағасы Рауан Кенжеханұлын қабылдады

Мемлекет басшысы Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының төрағасы Рауан Кенжеханұлын қабылдады   🔹Президентке «Қазақ тілі» қоғамы қазақ тілін оқыту әдістемесін жетілдіру, қазақша мазмұнды байыту және жаңа технологиялар саласында тілдің қолданыс аясын кеңейту секілді үш негізгі бағыт бойынша жобаларды жүзеге асырып жатқаны жөнінде баяндалды.   Рауан Кенжеханұлы: 🔹OpenAI компаниясымен бірлескен жоба аясында көлемі 14 миллиард токен болатын мәтін корпусы қалыптасқанын және 12 мың сағат аудиожазба жинақталғанын айтты. 🔹Соңғы үш жылда Disney, Pixar және Sony студияларының 13 танымал фильмі қазақ тілінде дыбысталып, үлкен экранға шықты.   🔹Qazaq Tili Endowment қорының жұмысы туралы мәлімет берді. 🔹Қазірге кезде қорға түскен жарна көлемі 824 миллион теңгеге жеткен.   🔹Мемлекет басшысы Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының қызметіне жоғары баға беріп, алдағы жоспарлары табысты болуына тілектестік білдірді.   🔹Президент мемлекеттік тілді үйрету, сондай-ақ ғылыми шығармаларды аудару ісінде жасанды интеллектінің әлеуетін барынша пайдалану маңызды екенін атап өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2026 15:33 Сурет: akorda.kz
2026 жылдың 9 қарашасында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Халықаралық "Қазақ тілі" қоғамының төрағасы Рауан Кенжеханұлын қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың баспасөз қызметі берген ақпаратқа сай, кездесуде Мемлекет басшысы қазақ тілін үйретуде және ғылыми еңбектерді аударуда жасанды интеллектінің мүмкіндіктерін барынша пайдаланудың маңызды екенін айтты.

Рауан Кенжеханұлы қоғамның үш бағытта жұмыс істеп жатқанын баяндады. Олар – қазақ тілін оқыту әдістемесін жетілдіру, қазақ тіліндегі мазмұнды байыту және жаңа технологиялар саласында қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту.

Қоғам төрағасының айтуынша, OpenAI компаниясымен бірлескен жоба аясында 14 миллиард токеннен тұратын мәтін корпусы жасалып, 12 мың сағат аудиожазба жинақталған.

Соңғы үш жылда Disney, Pixar және Sony студияларының 13 танымал фильмі қазақ тілінде дыбысталып, үлкен экранға шықты.

Рауан Кенжеханұлы Qazaq Tili Endowment қорының жұмысы туралы да баяндады. Қорға түскен жарналардың жалпы сомасы 824 миллион теңгеге жеткен.

Мемлекет басшысы Халықаралық "Қазақ тілі" қоғамының қызметін жоғары бағалап, алдағы жоспарларын жүзеге асыруда табыс тіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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