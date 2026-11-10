10 өңірде қар жауып, жол көктайғақ болуы мүмкін – "ҚазАвтоЖол" жүргізушілерді сақ болуға шақырды
Синоптиктердің болжамынша, 2026 жылғы 10 қарашада таңертең Қазақстанның он өңірінде қар мен қар аралас жаңбыр жауады. Кей жерлерде көктайғақ болуы мүмкін.
Мұндай ауа райы Ақмола, Ақтөбе, Павлодар, Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Абай және Ұлытау облыстарында күтіледі.
"Жүргізушілерден жолда барынша мұқият болуды, белгіленген жылдамдық шегінен аспауды, көліктер арасындағы қауіпсіз арақашықтықты сақтауды және жүретін бағытты алдын ала жоспарлауды сұраймыз. Аса қажет болмаса, жолға шықпаған жөн", – делінген хабарламада.
Компания жүргізушілерге көлік шиналарының жай-күйіне ерекше назар аударуды ескертті. Жазғы шинамен жүргенде көліктің тайғанап, жол апатына ұшырау қаупі едәуір артады.
Жол қызметтері тәулік бойы жұмыс істейді. Тасжолдардың жай-күйі мен ауа райы туралы соңғы ақпаратты 1403 нөміріне қоңырау шалып білуге болады.
Бұған дейін 10 қарашаға Қазақстанның 17 облысында дауылды ескерту жарияланғаны хабарланған еді. Осыған байланысты жүргізушілерге алыс сапарға қалай дайындалу керектігі жөнінде кеңес берілді.