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Оқиғалар

Алматыдағы теміржолда арнайы оқу-жаттығу өтеді: тұрғындарға алдын ала ескерту жасалды

Военный парад, подразделения специального назначения, подразделение специального назначения Беркут, спецназ, бойцы спецназа, спецназовцы, спецназовец, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2026 08:05 Фото: akorda.kz
2026 жылғы 12 қарашада Алматының Жетісу ауданында терроризмге қарсы жоспарлы оқу-жаттығу өтеді. Іс-шара сағат 08:00-ден 15:00-ге дейін Бұрындай көшесінің бойындағы теміржолда ұйымдастырылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқу-жаттығу барысында көлік инфрақұрылымы нысандарындағы террористік қауіп-қатерлердің жолын кесу іс-қимылдары пысықталады. Бұл ретте жолаушылар және жүк пойыздарының қозғалысын шектеу жоспарланбаған.

Тұрғындардан қауіпсіздік шараларын сақтауды, мемлекеттік орган қызметкерлерінің заңды талаптарын орындауды және ресми хабарламаларды қадағалауды сұрайды. Сондай-ақ қала тұрғындарын тексерілмеген ақпаратты таратпауға шақырды.

Билік өкілдері қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ететін адамдардың заңды талаптарына бағынбағаны үшін ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 443-бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілік қарастырылғанын еске салды.

Бұған дейін терроризмге қарсы күрес жөніндегі жедел штаб Астана маңындағы қала тұрғындарына ескерту жасағаны хабарланған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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