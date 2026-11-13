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Оқиғалар

Оралда бөгде адам полицейдің атынан айыппұл салып келген

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2026 08:11 Фото: Zakon.kz
Оралда бөгде адам полиция қызметкерінің электрондық цифрлық қолтаңбасын пайдаланып, оның атынан айыппұл салып келген. Бұл заңсыз салынған 43 250 теңге айыппұлға шағымданған жергілікті тұрғынның ісін сотта қарау кезінде анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Мой город" басылымының 2026 жылғы 12 қарашада жазуынша, сот әйелдің шағымын қанағаттандырып, айыппұлдың күшін жойған. Сонымен қатар өрескел қызметтік бұзушылықтарға байланысты облыстық полиция басшылығының атына жекеше қаулы шығарған.

"Сот талқылауы барысында әйелдің өзіне қатысты хаттама толтырылғанын білмегені анықталды. Оған істің қаралатын уақыты мен орны туралы тиісті түрде хабарланбаған. Ал полиция қажетті материалдарды сотқа ұсынбаған", – делінген хабарламада.

Істі қарау кезінде полиция қызметкерінің өзі де күтпеген мәлімдеме жасаған. Электрондық құжатта аты-жөні көрсетілген инспектор айыппұл салу туралы қаулыны өзі шығармағанын айтқан.


"Ол электрондық цифрлық қолтаңбасының құпия кілтін басқа адамға берген. Әлгі адам осы кілтті пайдаланып, полицейдің атынан айыппұл салып отырған. Бұған қоса, полиция қызметкерлері соттың сұрау салуларын жауапсыз қалдырған. Олар әйелдің кінәсін дәлелдейтін материалдарды да, оны полиция бөліміне шақыруға әрекет жасалғанын растайтын мәліметтерді де ұсына алмаған", – деп жазылған материалда.

Сот заңсыз салынған айыппұлдың күшін жойып, Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің бастығына қызметтік тексеру жүргізуді міндеттеді.

Енді департамент басшылығы электрондық құжаттарды кім қолдан жасағанын, электрондық цифрлық қолтаңба кілттерінің бөгде адамдардың қолына қалай түскенін және ведомствода тиісті бақылаудың неге болмағанын анықтауға тиіс.

Ал Алматыда қалалық полиция басқармасы бастығының бұрынғы орынбасарына қатысты тағы бір сот процесі жүріп жатыр. Биыл жазда ол ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысқаны және есірткі бизнесіне жәрдемдескені үшін 18 жылға бас бостандығынан айырылған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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