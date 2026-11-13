Атырауда мас күйде көлік басқарған жүргізуші тоқтатылды
12 қараша күні сағат 22:55 шамасында Құрманғазы ауданына қарасты Бұзаусылан елді мекенінде Toyota Vitz автокөлігі тоқтатылды.
Құжаттарды тексеру кезінде полицейлер жүргізушіден алкоголь иісін сезген. Осыған байланысты азамат медициналық куәландырудан өткізілді. Сараптама нәтижесі оның жеңіл дәрежелі алкогольдік масаң күйде болғанын растады.
Аталған дерек бойынша жүргізушіге қатысты Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 608-бабы 1-бөлігімен әкімшілік хаттама толтырылды.
Жинақталған материалдар сотқа жолданды. Автокөлік арнаулы айып тұрағына қойылды.
Айта кетейік, мас күйде көлік басқару жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төндіреді. Мұндай жауапсыз әрекет орны толмас қайғылы жағдайларға әкелуі мүмкін.
Осыған байланысты полиция қызметкерлері жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін сақтауға, алкогольдік ішімдік ішкеннен кейін көлік тізгініне отырмауға және жол қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қарауға шақырады.