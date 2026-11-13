#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
-1°
$
443.62
492.24
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
-1°
$
443.62
492.24
5.36
Оқиғалар

Атырауда мас күйде көлік басқарған жүргізуші тоқтатылды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2026 16:46 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Атырау облысы Құрманғазы аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері жол қозғалысы ережелерін бұзған жүргізушіні анықтады.

12 қараша күні сағат 22:55 шамасында Құрманғазы ауданына қарасты Бұзаусылан елді мекенінде Toyota Vitz автокөлігі тоқтатылды.

Құжаттарды тексеру кезінде полицейлер жүргізушіден алкоголь иісін сезген. Осыған байланысты азамат медициналық куәландырудан өткізілді. Сараптама нәтижесі оның жеңіл дәрежелі алкогольдік масаң күйде болғанын растады.

Аталған дерек бойынша жүргізушіге қатысты Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 608-бабы 1-бөлігімен әкімшілік хаттама толтырылды.

Жинақталған материалдар сотқа жолданды. Автокөлік арнаулы айып тұрағына қойылды.

Айта кетейік, мас күйде көлік басқару жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төндіреді. Мұндай жауапсыз әрекет орны толмас қайғылы жағдайларға әкелуі мүмкін.

Осыған байланысты полиция қызметкерлері жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін сақтауға, алкогольдік ішімдік ішкеннен кейін көлік тізгініне отырмауға және жол қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қарауға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль
14:17, 11 ақпан 2026
Қызылордада мас күйде көлік басқарған жүргізуші анықталды
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
10:52, 01 мамыр 2026
Атырауда мас күйде көлік басқарған жүргізуші 7 жылға жүргізу құқығынан айырылды
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
10:52, 23 сәуір 2026
Қызылордада мас күйде көлік тізгіндеген жүргізуші ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
19:35, Бүгін
Казахстанский саблист Кайым завоевал серебряную медаль юношеской Олимпиады в Дакаре
Фото: НОК РК
19:08, Бүгін
Дзюдоист Серикбаев одержал победу над итальянцем и вышел в финал Grand Prix в Загребе
Фото: НОК РК
18:58, Бүгін
Казахстанка Тынбаева вышла в финал престижного турнира, одолев дзюдоистку из Австрии
Фото: НОК РК
18:40, Бүгін
Казахстанский дзюдоист Аман Бахытжан пробился в финал Grand Prix в Хорватии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: