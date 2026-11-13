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Алматы қаласы бойынша дауылды ескерту жарияланды

Алматы, дауылды ескерту, 14 қараша, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2026 17:45 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті (ТЖД) 2026 жылғы 14 қарашада қолайсыз ауа райына байланысты қалада дауылды ескерту жарияланғанын ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz

Ұсынылған ақпаратқа сәйкес, 14 қарашаға қараған түні және таңертең қалада тұман түседі деп күтіледі.

"Іле Алатауы тауларында 14 қарашада кей уақытта қалың тұман болады, ал солтүстік-шығыстан соққан желдің кей уақыттағы жылдамдығы секундына 15-20 метрге дейін жетеді", деп хабарлады ТЖД.

Ведомство төтенше жағдайлар туындаған жағдайда 112 нөміріне хабарласуды сұрайды.

Алматыда алдағы үш күнде ауа райы қандай болатынын білгіңіз келсе, онымен мына арадан таныса аласыздар.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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