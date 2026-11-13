#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
-1°
$
443.62
492.24
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
-1°
$
443.62
492.24
5.36
Қоғам

Астана мен Алматыда қар мен жаңбыр жауады, Шымкентте күн 14 градусқа дейін жылынады

Алматы, гостиница Казахстан, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2026 16:58 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
"Қазгидромет" синоптиктері Қазақстанның үш ірі қаласына 2026 жылғы 14–16 қарашаға арналған ауа райы болжамын ұсынды. Астана мен Алматыда жаңбыр мен қар жауса, Шымкентте ауа температурасы +14°С-қа дейін көтеріледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

14 қарашада күн ала бұлтты болады. Түнде қар, күндіз жаңбыр мен қар жауады. Оңтүстік-батыстан секундына 3–8 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде 1–3 градус аяз, күндіз −1…+1°С болады.

15 қарашада күн ала бұлтты болады. Түнде қар жауып, көктайғақ болады, тұман түседі. Оңтүстік-батыстан секундына 3–8 метр жылдамдықпен жел соғады. Түнде 1–3 градус аяз, күндіз 0…+2°С күтіледі.

16 қарашада күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Түнде және таңертең тұман түседі. Оңтүстік-батыстан секундына 3–8 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде 1–3 градус аяз, күндіз 0…+2°С болады.

Алматы

14 қарашада күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік-шығыстан секундына 3–8 метр жылдамдықпен жел соғады. Түнде 2–4 градус аяз, күндіз 5–7 градус жылы болады.

15 қарашада күн ала бұлтты болады. Күндіз жауын-шашын, негізінен жаңбыр жауады. Оңтүстік-шығыстан секундына 3–8 метр жылдамдықпен жел соғып, күндіз екпіні секундына 13 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде 1–3 градус аяз, күндіз 5–7 градус жылы болады.

16 қарашада күн бұлтты болып, түнде қар жауады. Оңтүстік-шығыстан секундына 3–8 метр жылдамдықпен жел соғады. Түнде 5–7 градус аяз, күндіз 2–4 градус жылы болады.

Шымкент

14 қарашада күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік-шығыстан секундына 2–7 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде −1…+1°С, күндіз 10–12 градус жылы болады.

15 қарашада күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік-шығыстан секундына 8–13 метр жылдамдықпен жел соғады. Түнде 1–3 градус, күндіз 11–13 градус жылы болады.

16 қарашада күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік-шығыстан секундына 8–13 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде 1–3 градус, күндіз 12–14 градус жылы болады.

Қазақстан бойынша алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамымен мына сілтеме арқылы танысуға болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Жаңбыр, қар, жауын-шашын, 14 қараша, ауа райы болжамы
18:06, Бүгін
Еліміздің барлық дерлік өңірінде 14 қарашада жауын-шашын болатыны болжанады
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, осенний парк, парк осенью
14:10, 05 қараша 2026
Алматы мен Шымкентте күн жылынады: ауа температурасы +25 градусқа дейін көтеріледі
Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы
15:53, 28 қазан 2026
Астана мен Алматыда -4°С-қа дейін аяз болады, ал Шымкентте күн +21°С-қа дейін жылынады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
19:35, Бүгін
Казахстанский саблист Кайым завоевал серебряную медаль юношеской Олимпиады в Дакаре
Фото: НОК РК
19:08, Бүгін
Дзюдоист Серикбаев одержал победу над итальянцем и вышел в финал Grand Prix в Загребе
Фото: НОК РК
18:58, Бүгін
Казахстанка Тынбаева вышла в финал престижного турнира, одолев дзюдоистку из Австрии
Фото: НОК РК
18:40, Бүгін
Казахстанский дзюдоист Аман Бахытжан пробился в финал Grand Prix в Хорватии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: