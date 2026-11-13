Астана мен Алматыда қар мен жаңбыр жауады, Шымкентте күн 14 градусқа дейін жылынады
Астана
14 қарашада күн ала бұлтты болады. Түнде қар, күндіз жаңбыр мен қар жауады. Оңтүстік-батыстан секундына 3–8 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде 1–3 градус аяз, күндіз −1…+1°С болады.
15 қарашада күн ала бұлтты болады. Түнде қар жауып, көктайғақ болады, тұман түседі. Оңтүстік-батыстан секундына 3–8 метр жылдамдықпен жел соғады. Түнде 1–3 градус аяз, күндіз 0…+2°С күтіледі.
16 қарашада күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Түнде және таңертең тұман түседі. Оңтүстік-батыстан секундына 3–8 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде 1–3 градус аяз, күндіз 0…+2°С болады.
Алматы
14 қарашада күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік-шығыстан секундына 3–8 метр жылдамдықпен жел соғады. Түнде 2–4 градус аяз, күндіз 5–7 градус жылы болады.
15 қарашада күн ала бұлтты болады. Күндіз жауын-шашын, негізінен жаңбыр жауады. Оңтүстік-шығыстан секундына 3–8 метр жылдамдықпен жел соғып, күндіз екпіні секундына 13 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде 1–3 градус аяз, күндіз 5–7 градус жылы болады.
16 қарашада күн бұлтты болып, түнде қар жауады. Оңтүстік-шығыстан секундына 3–8 метр жылдамдықпен жел соғады. Түнде 5–7 градус аяз, күндіз 2–4 градус жылы болады.
Шымкент
14 қарашада күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік-шығыстан секундына 2–7 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде −1…+1°С, күндіз 10–12 градус жылы болады.
15 қарашада күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік-шығыстан секундына 8–13 метр жылдамдықпен жел соғады. Түнде 1–3 градус, күндіз 11–13 градус жылы болады.
16 қарашада күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік-шығыстан секундына 8–13 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде 1–3 градус, күндіз 12–14 градус жылы болады.
Қазақстан бойынша алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамымен мына сілтеме арқылы танысуға болады.