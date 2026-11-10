Алматыда күн күрт суытады – 11 қарашаға дауылды ескерту жарияланды
Фото: Zakon.kz
Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті 2026 жылғы 10 қарашада келесі күнге дауылды ескерту жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
11 қарашада қалада жаңбыр мен қар жауып, тұман түседі. Кей уақытта жауын-шашын күшейеді.
Солтүстік-батыстан соққан жел солтүстік-шығысқа ауысады. Желдің екпіні кей уақытта секундына 15–20 метрге жетеді. 12 қарашаға қараған түні де тұман түседі деп күтіледі.
Болжам бойынша, 11 қарашаға қараған түні ауа температурасы күрт төмендейді. Күндіз 5–7 градус жылы болады, одан кейін күн одан әрі суытады.
Бұған дейін Zakon.kz Алматыда 13 қарашаға дейін ауа райы қандай болатынын және ауа температурасы қалай өзгеретінін хабарлаған еді.
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