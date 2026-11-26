Алматыда 15 жастағы жолаушыға жыныстық сипатта тиісті деген күдікпен такси жүргізушісі ұсталды
Фото: Zakon.kz
Алматы полициясы 15 жастағы қызға қатысты жыныстық сипаттағы әрекеттер жасалды деген күдік бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 26 қарашада Алматы қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі қыздың анасы Алмалы аудандық полиция басқармасына жүгінгенін хабарлады. Қыздың айтуынша, жолда такси жүргізушісі оның еркінен тыс денесіне қол тигізген. Межелі жерге жеткенде жүргізуші оны көліктен шығармай ұстап қалуға және сүюге әрекеттенген.
Полиция күдіктіні анықтап, уақытша ұстау изоляторына қамады.
"Кәмелетке толмағандарға қатысты заңға қайшы әрекет жасалуы мүмкін екені туралы әрбір хабарлама полицияның ерекше бақылауында. Осы дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру дереу басталды. Күдікті анықталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазір оқиғаның мән-жайын жан-жақты әрі объективті анықтау үшін қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр", – деді Алмалы аудандық полиция басқармасының бастығы Мақсат Пшан.
Бұған дейін, 17 қарашада, Алматы полициясы қызға жыныстық зорлық көрсетті деп айыпталған ер адамның ұсталғанын хабарлаған еді. Ол ұсталған кезде өзіне қол жұмсамақ болған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript