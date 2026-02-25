#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
501.26
590.38
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
501.26
590.38
6.54
Құқық

Астанада құрылыс салушылардың ұзақ жылдар бойы заңды белден басып келгені анықталды

Құрылыс, Астана, тұрғын үйлер, заңсыздық, прокуратура, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 18:49 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
Астана қаласының прокурорлары "Тұрғын үй қатынастары туралы" заңға қайшы, сыртқы инженерлік желілерге қатысты құрылыс салушылар тарапынан жаппай бұзушылықтарды анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы құзырлы орган 2026 жылы 25 ақпанда хабарлады.

"Елорда прокуратурасымен жүргізілген талдау нәтижесінде көппәтерлі тұрғын үйлердің едәуір бөлігінің құрылыс салушылары аталған заң талаптарын сақтамағаны және ұзақ уақыт бойы сыртқы инженерлік желілерді қаланың коммуналдық меншігіне беруді жүзеге асырмағаны анықталды. Көрсетілген міндеттің орындалмауы сумен, электрмен, жылумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің тұрақсыз жұмыс істеуіне әкеліп соқты. Осының салдарынан азаматтардың коммуналдық қызметтер мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарына жүгіну саны артты, сондай-ақ инженерлік желілердің тиісті теңгерім ұстаушысының болмауы олардың уақытылы техникалық қызмет көрсетілуіне және жөндеу жұмыстарын жүргізуге кедергі келтірді". Астана қаласының прокуратурасы

Нәтижесінде қазіргі таңда Астана қаласының прокуратурасымен прокурорлық қадағалау актісі негізінде 46 көппәтерлі тұрғын үйдің сыртқы инженерлік желілері коммуналдық меншікке беріліп, тиісті қызметтердің теңгеріміне қойылды. Бұл шаралар инженерлік желілерге тиісті техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге, апаттылық деңгейін төмендетуге, жоспардан тыс ажыратуларды барынша азайтуға, сондай-ақ елорда тұрғындарына коммуналдық қызметтердің тұрақты әрі сапалы көрсетілуіне мүмкіндік берді.

Бұған дейін прокуратура Алматыдағы автобус парктерінен өрескел бұзушылықтарды анықтағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
2,1 млрд теңге жымқыру: Астанада құрылыс компаниясының басшысы сотталды
16:23, 13 ақпан 2026
2,1 млрд теңге жымқыру: Астанада құрылыс компаниясының басшысы сотталды
Астанада ескерткішті бүлдірген тұрғын анықталды
13:07, 11 қыркүйек 2025
Астанада ескерткішті бүлдірген тұрғын анықталды
Жалған актілер мен 16 млн теңге: Жамбыл облысында аурухана құрылысы кезінде құқықбұзушылықтар анықталды
14:09, 03 ақпан 2026
Жалған актілер мен 16 млн теңге: Жамбыл облысында аурухана құрылысы кезінде құқықбұзушылықтар анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанского борца лишили финала топ-турнира в Европе
20:15, Бүгін
Казахстанского борца лишили финала топ-турнира в Европе
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль элитного турнира в Албании
19:50, Бүгін
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль элитного турнира в Албании
Судьи назвали победителя боя Казахстан - Турция на престижном турнире в Болгарии
19:26, Бүгін
Судьи назвали победителя боя Казахстан - Турция на престижном турнире в Болгарии
Казахстанский борец вышел в полуфинал топового турнира в Албании
19:19, Бүгін
Казахстанский борец вышел в полуфинал топового турнира в Албании
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: