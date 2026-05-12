Конституциялық сот әскери зейнетақы тағайындау нормасын тексерді
Өтініштің түсуіне еңбек өтілі 26 жылдан асқан, бірақ теріс себептермен қызметтен босатылған бұрынғы әскери қызметшіге зейнетақы тағайындаудан бас тарту фактісі негіз болған. Төменгі сот инстанциялары бұл шешімді заңды деп таныған.
Өтініш беруші қажетті еңбек сіңірген жылдары болған жағдайда, зейнетақы тағайындау үшін міндетті түрде шекті жасқа жету талабы өзге негіздер бойынша босатылған адамдармен салыстырғанда әділетсіз деп есептейді.
Конституциялық соттың түсіндіруінше, әскери зейнетақы екі шарт сақталған жағдайда ғана тағайындалады: жеткілікті еңбек сіңірген жылдардың болуы және қызметтен шекті жасқа жетуіне байланысты босатылуы. Бұл талаптар әскери қызметтің ерекше мәртебесін ескере отырып заңмен белгіленген.
Нәтижесінде Конституциялық сот әртүрлі жағдайлар үшін әртүрлі талаптардың болуы, егер олардың ақылға қонымды және заңды негізі болса, өздігінен кемсітушілік болып саналмайтынын атап өтті.