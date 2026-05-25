Құқық

Заңды тұлғаларға мемлекеттік органдардың атауын және қысқартуларын қолдануға тыйым салынды

Фото: freepik
Әділет министрінің 2026 жылғы 13 мамырдағы бұйрығымен заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу саласындағы мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңа талаптарға сәйкес, мемлекеттік орган, мемлекеттік мекеме немесе квазимемлекеттік сектор субъектісі болып табылмайтын заңды тұлғаны тіркеу кезінде атауында келесі элементтерді қолдануға тыйым салынады:

  • Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының ресми атаулары;
  • мемлекеттік мекемелер мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің атаулары;
  • соларға ұқсас қысқартулар, аббревиатуралар және туынды сөздер;
  • шатастыруға әкелетін өзге де атаулар мен белгілер.

Бұйрық 2026 жылғы 2 маусымнан бастап күшіне енеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
