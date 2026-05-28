#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
477.48
555.83
6.65
Құқық

Құрылыс нысандарын пайдалануға қатысты жаңа талаптар бекітілді

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.05.2026 14:14 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Өнеркәсіп және құрылыс министрі міндетін атқарушының 2026 жылғы 22 мамырдағы бұйрығымен құрылыс нысандарын пайдалануға байланысты шарт жасалатын жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларға қойылатын талаптар бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес, құрылыс нысанын пайдалану туралы шарт төмендегі талаптарға сай келетін жеке кәсіпкермен немесе заңды тұлғамен жасалады:

  • Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес "Сыйақы үшін немесе шарт негізінде жылжымайтын мүлікті басқару" (ЭҚЖЖ 68.32) қызмет түрі бойынша тіркелуі;
  • штатында немесе азаматтық-құқықтық шарт негізінде кәсіби стандарттар талаптарына сай, танылған кәсіби біліктілігі бар кемінде бір маманның болуы;
  • құрылыс нысанын пайдалануға қажетті материалдық-техникалық базамен қамтамасыз етілуі. Атап айтқанда:

- құрылыс нысанын қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуге және меншік иелері мен өзге де мүдделі тұлғаларды қабылдауға арналған кеңсенің болуы;

- нысанды пайдалануға қажетті жабдықтар мен құралдардың болуы немесе мұндай қызметтерді көрсетуге арналған шарттардың жасалуы.

Аталған бұйрық 2026 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность
14:37, Бүгін
Алмасадам Сәтқалиев Қазақстандағы алғашқы АЭС құрылысы қалай қаржыландырылатынын айтты
Қазақстанда босқын куәлігінің үлгісі бекітілді
11:27, 30 мамыр 2024
Қазақстанда босқын куәлігінің үлгісі бекітілді
Новостройка, новостройки, новые дома, новый дом, жилые комплексы, ЖК, высотные дома, многоэтажные дома
16:33, 04 қыркүйек 2025
Көппәтерлі тұрғын үй басқарушысына қойылатын жаңа біліктілік талаптары бекітілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Даниэль Тазабеков
16:07, Бүгін
18-летний казахстанец Даниэль Тазабеков завершил выступление на "Ролан Гаррос"
Елена Рыбакина
15:59, Бүгін
Фактор Рыбакиной: какой была дальнейшая судьба обидчиц лучшей казахстанской теннисистки
Тимофей Скатов
15:50, Бүгін
Напарник казахстанца Дениса Евсеева не пустил в четвертьфинал Тимофея Скатова
Анна Данилина
15:39, Бүгін
Анна Данилина воссоединилась со своей напарницей и стартовала с победы на "Ролан Гаррос"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: