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Құқық

Қазақстандықтардың цифрлық кеңістігіне қойылатын талаптар бекітілді

Глобализация, глобальный бизнес, бизнес, глобальная экономика, международный бизнес, международные отношения, международные связи, международная торговля, глобальные связи, цифровизация , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.06.2026 10:16 Фото: pixabay
Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі 2026 жылғы 10 маусымдағы бұйрығымен Қазақстан Республикасы азаматтарының цифрлық кеңістігіне қойылатын талаптарды бекітті.

Құжатқа сәйкес, азаматтардың цифрлық кеңістігі келесі мүмкіндіктерді қамтамасыз етуі тиіс:

  • азаматтың цифрлық кеңістігінде орналастырылған ақпараттың болуы мен өзектілігін көру;
  • пайдаланушы алған мемлекеттік қызметтердің тарихы журналын қарау;
  • операциялардың мәртебесі мен маңызды оқиғалар туралы push-хабарлама, SMS және (немесе) электрондық пошта арқылы міндетті түрде хабардар ету;
  • хабарламалар мен қауіпсіздік параметрлерін басқару;
  • электрондық цифрлық қолтаңбаның (ЭЦҚ) ашық кілт сертификатын кері қайтарып алу функциясын пайдалану.

Бұйрық 2026 жылғы 12 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

Еске салсақ, Цифрлық кодекстің 77-бабына сәйкес, азаматтың цифрлық кеңістігі – "электрондық үкімет" веб-порталындағы жеке кабинет бөлімінің бір бөлігі. Ол азаматтарға тіркелген цифрлық оқиғалар туралы мәліметтерге қол жеткізуге, оларды қарауға, басқаруға және пайдалануға мүмкіндік береді.

Сондай-ақ азаматтың цифрлық деректері "электрондық үкіметтің" цифрлық объектілері арқылы сұратылған жағдайда, бұл әрекет туралы цифрлық оқиға автоматты түрде тіркеліп, азаматтың цифрлық кеңістігіне жіберіліп отырады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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