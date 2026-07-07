ІІМ жеке детективтік қызмет туралы заң жобасының әзірлену барысы жөнінде мәлімдеді
Ведомствоның мәліметінше, осы кезеңдегі негізгі нәтижелердің қатарында қоғамдық қауіпсіздік мәселелері бойынша заң жобаларын сүйемелдеу, бірқатар жүйелі заңдардың қабылдануы және халықаралық құқықтық ынтымақтастықты дамыту бар.
Департамент басшысы Ренат Зұлқайыровтың айтуынша, бөлімшенің жұмысы Ішкі істер министрінің қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, құқық бұзушылықтардың алдын алу және мемлекеттің заңды мүдделерін қорғау саласындағы заңнаманы жетілдіру жөніндегі тапсырмаларын іске асыруға бағытталған.
Оның сөзінше, есепті кезеңде 13 заң жобасы, Президенттің үш жарлығы, Үкіметтің 17 қаулысы және 127 ведомстволық нормативтік құқықтық акті құқықтық сүйемелдеуден өтті.
Сондай-ақ "Заң және тәртіп" қағидатын іске асыруға бағытталған бастамаларды құқықтық қамтамасыз етуге, мемлекеттік қызметтерді цифрландыруға, әкімшілік және қылмыстық заңнаманы жетілдіруге ерекше назар аударылған.
Бірінші жартыжылдықтағы негізгі нәтижелердің бірі – бірқатар маңызды жүйелі әрі әлеуметтік маңызы бар заңдардың қабылдануы болды.
Атап айтқанда:
- жаңа Конституцияның қабылдануына байланысты "Рақымшылық туралы" заң қабылданып, оның аясында Қазақстан тарихында алғаш рет әкімшілік рақымшылық жүргізіледі;
- жол қозғалысы және көліктегі озық технологияларды реттеу мәселелері бойынша түзетулер мақұлданып, соған сәйкес автомектептердің қызметіне мемлекеттік бақылау қайта енгізіледі;
19 мамырда Мемлекеттік қызмет мәселелері бойынша заңға қол қойылды. Мемлекет басшысының тапсырмасымен әзірленген бұл заң ауылдық учаскелік полиция инспекторларына арнайы атақ беру кезінде қызмет өтілін жеңілдікпен есептеуді, сондай-ақ ведомстволық жоғары оқу орындарын үздік тәмамдаған түлектерге бастапқы "аға лейтенант" арнайы атағын беруді көздейді.
Қазіргі уақытта Парламент Мәжілісінің қарауында алты заң жобасы бар. Олардың қатарында "Жеке детективтік қызмет туралы" және "Сотталғандардың заңға бағынатын мінез-құлқын ынталандыру бөлігінде қылмыстық заңнаманы одан әрі жетілдіру мәселелері туралы" заң жобалары бар.
Департаменттің нормашығармашылық қызметі аясында 127 нормативтік құқықтық актіге құқықтық сараптама жүргізіліп, келісу рәсімдері қамтамасыз етілді. Сондай-ақ олардың Президент Әкімшілігінде, Үкімет аппаратында, Парламентте және өзге де мемлекеттік органдарда қаралуы құқықтық тұрғыдан сүйемелденді.
Спикердің айтуынша, аталған нормативтік құқықтық актілер Қазақстан Республикасының Конституциясын, "Құқық бұзушылықтардың профилактикасы туралы" заңын іске асыру және қолданыстағы заңнаманы жетілдіру мақсатында әзірленген.
Сонымен қатар ІІМ Заң қызметі және нормашығармашылықты үйлестіру департаментінің басшысы халықаралық құқықтық ынтымақтастықты құқықтық сүйемелдеу жұмыстары жалғасып жатқанын айтты.
Нәтижесінде:
- Армения, Түрікменстан, Аустрия және Франция үкіметтерімен жасалған келісімдер ратификацияланды;
- Парламентте Қазақстан мен Катар үкіметтері арасындағы қылмыспен күрес саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобасы қаралып жатыр;
- трансшекаралық киберқылмыстарды тергеуді жеңілдетуге бағытталған Будапешт конвенциясын ратификациялау туралы заң жобасы талқылануда;
- сондай-ақ БҰҰ-ның киберқылмысқа қарсы Ханой конвенциясы қаралуда.
Департамент жұмысының маңызды бағыттарының бірі – сот және талап-арыз жұмысы.
Есепті кезеңде министрліктің мүддесі бірінші, апелляциялық және кассациялық сатыдағы соттарда қорғалды. Сот істерінің нәтижесінде ІІМ-нің мүліктік және өзге де заңды мүдделерін қорғау шаралары қабылданып, мемлекет кірісіне 1 млрд 370 млн теңге дебиторлық берешек өндірілді.
Жыл басынан бері полицияның беделіне нұқсан келтіргені үшін жұмыстан шығарылған қызметкерлердің бұйрықтарының күшін жою туралы ІІМ-ге қарсы 172 талап-арыз берілген. Оның 104-і қанағаттандырусыз қалдырылды, қалғандары сот қарауында.
Ренат Зұлқайыровтың айтуынша, сот тәжірибесін талдау қорытындысы бойынша еңбек дауларының алдын алуға арналған ұсынымдар мен әдістемелік құралдар әзірленген.
Сондай-ақ заң қызметін цифрландыру жалғасып жатыр. Құжат жобаларын электронды түрде келісу, құқықтық ақпаратты жүйелеу және ішкі құқықтық процестерді автоматтандырудың заманауи тәсілдері енгізілуде. Бұл құқықтық қорытындыларды әзірлеу мерзімін қысқартып, жұмыстың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Оның айтуынша, Ішкі істер министрі екінші жартыжылдыққа ішкі істер органдары қызметі саласындағы заңнаманы одан әрі жетілдіру, нормативтік құқықтық актілер жобаларының құқықтық сараптамасының сапасын арттыру, сот-талап қою жұмысын күшейту және аумақтық бөлімшелерге практикалық әрі әдістемелік көмек көрсету міндеттерін жүктеген.