Ерекше тәртіппен жүргізілетін мемлекеттік сатып алулар бірыңғай ұйымдастырушылар арқылы жүзеге асырылуы мүмкін
Ұсынылып отырған өзгерістерге сәйкес, ерекше тәртіппен жүргізілетін мемлекеттік сатып алулар белгіленген шекті сомадан асқан жағдайда оларды мемлекеттік сатып алудың бірыңғай ұйымдастырушылары жүзеге асыратын болады. Яғни мұндай сатып алуларды жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік сатып алу басқармалары өткізеді.
Әңгіме Қаржы министрінің 2024 жылғы 28 тамыздағы бұйрығымен бекітілген, мемлекеттік сатып алудың бірыңғай ұйымдастырушылары орталықтандырылған тәртіппен жүзеге асыратын тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесінде белгіленген шекті мәндер туралы болып отыр.
Қаржы министрлігінің мәліметінше, бұл өзгерістер мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы одан әрі жетілдіруге бағытталған.
Құжат жобасы 30 шілдеге дейін "Ашық НҚА" порталында қоғамдық талқылауға ұсынылды.