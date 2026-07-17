#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+37°
$
472.34
541.25
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+37°
$
472.34
541.25
6.01
Құқық

Ерекше тәртіппен жүргізілетін мемлекеттік сатып алулар бірыңғай ұйымдастырушылар арқылы жүзеге асырылуы мүмкін

Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.07.2026 09:15 Фото: Zakon.kz
Қаржы министрлігі ерекше тәртіппен жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алу қағидаларына өзгерістер енгізу туралы құжат жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұсынылып отырған өзгерістерге сәйкес, ерекше тәртіппен жүргізілетін мемлекеттік сатып алулар белгіленген шекті сомадан асқан жағдайда оларды мемлекеттік сатып алудың бірыңғай ұйымдастырушылары жүзеге асыратын болады. Яғни мұндай сатып алуларды жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік сатып алу басқармалары өткізеді.

Әңгіме Қаржы министрінің 2024 жылғы 28 тамыздағы бұйрығымен бекітілген, мемлекеттік сатып алудың бірыңғай ұйымдастырушылары орталықтандырылған тәртіппен жүзеге асыратын тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесінде белгіленген шекті мәндер туралы болып отыр.

Қаржы министрлігінің мәліметінше, бұл өзгерістер мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы одан әрі жетілдіруге бағытталған.

Құжат жобасы 30 шілдеге дейін "Ашық НҚА" порталында қоғамдық талқылауға ұсынылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Шағын және орта кәсіпкерлерден мемлекеттік сатып алу шеңберінде қандай тауарлар, жұмыстар, қызметтер алынады
10:00, 06 тамыз 2024
Шағын және орта кәсіпкерлерден мемлекеттік сатып алу шеңберінде қандай тауарлар, жұмыстар, қызметтер алынады
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, цифровой тенге
09:21, 27 қараша 2025
Қазақстанда мемлекеттік сатып алулар үшін ҚҚС таңбаланған цифрлық теңге енгізіледі
Госзакупки, государственные закупки, государственный бюджет, деньги, торговля, Казахстан
13:17, 08 тамыз 2024
Мемлекеттік сатып алу ережелеріне өзгерістер енгізілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстан завоевал историческую &quot;бронзу&quot; чемпионата мира по волейболу сидя
13:07, Бүгін
Казахстан завоевал историческую "бронзу" на чемпионате мира по волейболу сидя в Китае
Казахстанский полузащитник Арсен Буранчиев перешёл в &quot;Атырау&quot;
12:38, Бүгін
Казахстанский полузащитник Арсен Буранчиев перешёл в "Атырау"
Сборная Казахстана по водному поло среди девушек до 19 лет проиграла Японии на ЧА
12:11, Бүгін
Сборная Казахстана по водному поло среди девушек до 19 лет проиграла Японии на ЧА
Воспитанник &quot;Кайрата&quot; Марлен Айманов продолжит карьеру в чемпионате Беларуси
11:54, Бүгін
Воспитанник "Кайрата" Марлен Айманов продолжит карьеру в чемпионате Беларуси
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: