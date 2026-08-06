Әскери қызметшілердің мемлекет есебінен ұшақпен жүру қағидалары өзгерді
Нақты айтқанда, әскери қызметші жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын шетелдік оқу орнына қабылданғанда және оны аяқтағаннан кейін, сондай-ақ уәкілетті орган қосымша білім беру бағдарламалары бойынша шетелдік оқу орындарына жіберген кезде оның жол жүру шығындары мемлекет есебінен өтеледі. Мұндай бағдарламаларға біліктілікті арттыру, қайта даярлау, курстық даярлық, жетілдіру, мамандану және интернатура жатады.
Әскери қызметші шетелдік әскери оқу орнына қабылданғанда және оны аяқтағаннан кейін оның және отбасы мүшелерінің жүгі мен қолжүгін тасымалдау шығындары да мемлекет есебінен өтеледі. Бұл ретте эконом-класс тарифі бойынша жол жүру құжатының, яғни әуе билетінің құнына енгізілген рұқсат етілген жүк пен қолжүк салмағы ғана есепке алынады.
Рұқсат етілген салмақтан асатын қосымша жүк пен қолжүкті тасымалдау ақысын әскери қызметші өзі төлейді. Мұндай шығындар мемлекет есебінен өтелмейді.
Әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерінің шетелдік әскери оқу орындарына оқуға баруы және кері қайтуы Қорғаныс министрлігінің әскери білім беруге жауапты құрылымдық бөлімшесінің өтінімдері бойынша әскери қатынас органдары арқылы ұйымдастырылады.
Егер халықаралық шарттарда өзгеше тәртіп көзделмесе, шетелдік оқу орнында білім алып жүрген әскери қызметшінің Қазақстанға тағылымдамадан өтуге келуі және кері қайтуы мемлекет есебінен жүзеге асырылады. Әуе көлігімен жол жүру шығындары оқу орнынан әскери қызметші жіберілген әскери басқару органы орналасқан жерге дейін және тағылымдамадан өту орнынан оқу орнына дейін өтеледі.
Шетелдік оқу орындарында білім алып жүрген курсанттар мен кадеттердің каникул кезінде Қазақстан аумағындағы демалыс орнына баруы және оқу орнына қайтуы да мемлекет есебінен жүзеге асырылады. Бұл талап халықаралық шарттарда өзгеше тәртіп көзделмеген жағдайда қолданылады.
Егер шетелдік оқу орнында білім алып жүрген курсант тағылымдамадан кейін Қазақстан аумағында демалысқа шығып, одан әрі оқу орнына аттанса, оның демалыс орнынан оқу орнына дейінгі әуе көлігімен жүру шығыны мемлекет есебінен өтеледі.
Әскери қызметшілердің қызметтік іссапарға баруына, сондай-ақ әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерінің демалыс орнына барып-қайтуына немесе басқа елді мекендегі жаңа қызмет орнына ауысуына мемлекеттік авиацияның әуе кемелерімен жол жүруіне рұқсат етіледі. Бұл үшін әуе кемесінің бағыты олардың бастапқы пунктінен межелі пунктіне дейінгі сапар бағытымен сәйкес келуі қажет. Жол жүруге жоғары қолбасшылықтың өкімдері мен нұсқаулары негіз болады.
Сонымен қатар қағидалар әскери қызметшінің жол жүруі туралы баянат ҚР Қарулы күштері Әуе қорғанысы күштері Әскери-әуе күштерінің қолбасшысына жолданатыны туралы тармақпен толықтырылды. Тікелей басшы қол қоятын баянатта жол жүру мақсаты туралы ақпарат көрсетілуі керек.
Әуе кемесіне отырар алдында мына құжаттар ұсынылады:
- әскери қызметші – ұшу мақсатын растайтын құжатты: іссапар куәлігін, демалыс билетін, жаңа қызмет орнына ауысу туралы нұсқаманы, әскери-дәрігерлік комиссияға немесе ауруханаға жатқызуға берілген жолдаманы не шығару эпикризін;
- әскери қызметшінің отбасы мүшелері – жеке басын куәландыратын және туыстық дәрежесін растайтын құжаттарды.
Растайтын құжаттар болмаған жағдайда әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелері тасымалданбайды.
Мемлекеттік авиацияның әуе кемелерімен әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерін бөлек тасымалдауға жол берілмейді.
Бұйрық 2026 жылғы 15 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.