#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
467.48
539.52
5.73
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
467.48
539.52
5.73
Құқық

Қазақстанда музей қорын қалыптастыру қағидалары өзгерді

Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева, музей искусств, искусство, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 13:04 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрінің 2026 жылғы 30 шілдедегі бұйрығымен Қазақстан Республикасының музей қорын қалыптастыру және күтіп-ұстау қағидаларына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес, мемлекеттік музейлер мен музей-қорықтар тұрақты сақтауға қабылданған мәдени құндылықтар туралы мәліметтерді тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей "Қазақстан Республикасының Ұлттық музейі" РМКК-ге жолдайды.

ҚР Ұлттық музейі бұл мәліметтерді жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 15 наурызынан кешіктірмей белгіленген нысан бойынша мәдениет саласындағы уәкілетті органға ұсынады.

Тұрақты сақтаудағы мәдени құндылықтар туралы мәліметтер Ұлттық музей электронды түрде қазақ және орыс тілдерінде жүргізетін Қазақстан Республикасы музей қорының мемлекеттік каталогына енгізіледі.

Бұйрық 2026 жылғы 17 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
13:58, Бүгін
Байланыс операторлары үшін алаяқтармен күресуге арналған ішкі бақылау жүйесі енгізілуде
Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение
16:19, 04 маусым 2025
Қазақстанда тарифтерді қалыптастыру ережелері өзгерді
Биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии
15:04, 08 қаңтар 2026
Медиаторларды оқыту қағидалары бекітілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФИФА
18:11, Бүгін
Норвежская футбольная ассоциация требует немедленной отставки Инфантино
Соня Жиенбаева
17:47, Бүгін
Соня Жиенбаева на отказе соперницы вышла в полуфинал турнира в Испании
Джон ван ’т Шкип
17:35, Бүгін
Российский журналист назвал Джона ван ’т Шкипа "бюджетным решением" для сборной Казахстана
Награждение
17:19, Бүгін
Ербол Мырзабосынов наградил победителей и призеров юношеского чемпионата мира по борьбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: