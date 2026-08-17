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Құқық

Қазақстанда "Виртуалды қоймаға" енгізілетін тауарлар тізімі кеңейтілуі мүмкін

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2026 09:04 Фото: pexels
Қаржы министрлігі электронды шот-фактуралар ақпараттық жүйесінің "Виртуалды қойма" модулі арқылы электронды шот-фактура жазылатын тауарлар тізбесіне өзгерістер енгізу туралы жоба әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатты жаңа Цифрлық кодекске сәйкестендіру мақсатында "ақпараттық жүйе" терминін "цифрлық жүйе" деп ауыстыру ұсынылады.

Сонымен қатар ілеспе жүкқұжат ресімдеу және "Виртуалды қойма" арқылы электронды шот-фактура жазу талап етілетін тауарлар тізбесін біріздендіру көзделген.

Тізімді мынадай тауарлармен толықтыру жоспарланып отыр:

  • ең төменгі баға деңгейі қолданылатын тауарлар;
  • ауыл шаруашылығы өнімдері.

Бизнес субъектілері арасындағы цифрлық өзара іс-қимыл кезінде тауарлар тізбесін кеңейту олардың қозғалысы мен сатылуын қадағалауға, сондай-ақ тауар айналымын бақылау мен мониторинг жүргізуді күшейтуге мүмкіндік береді деп болжанып отыр.

Жоба "Ашық НҚА" порталында жарияланды. Құжат 1 қыркүйекке дейін көпшілік талқылауында болады.

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