Қазақстанда еркін қоймалар мен бажсыз сауда дүкендерін жабдықтау талаптары өзгерді
Өзгерістер уақытша кедендік бақылау аймақтарын құру, оның ішінде мүдделі тұлғаның өтініші бойынша құру және олардың жұмысын тоқтату қағидаларына енгізілді.
Құжатта тұрақты кедендік бақылау аймақтарынан тыс жерде тауарлар мен көлік құралдарына қатысты кедендік бақылауды жүзеге асыру, жүк тиеу-түсіру және өзге де операцияларды жүргізу үшін уақытша кедендік бақылау аймағын құру туралы шешім қабылдау тәртібі нақтыланды.
Мұндай шешімді аумақтық мемлекеттік кірістер органы лауазымды тұлғасының қызметтік жазбасы негізінде елорда, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар бойынша аумақтық мемлекеттік кірістер органының басшысы немесе оның орынбасары қабылдайды. Шешім еркін нысанда жасалған мүдделі тұлғаның өтініші негізінде де қабылдануы мүмкін.
Сонымен қатар уақытша сақтау қоймалары, ашық және жабық үлгідегі кеден қоймалары мен еркін қоймалар ретінде пайдалануға арналған немесе пайдаланылатын құрылыстардың, үй-жайлар мен ашық алаңдардың орналасуына, жайластырылуы мен жабдықталуына қойылатын талаптарға түзетулер енгізілді.
Қоймалардың орналасуына (еркін қоймаларды қоспағанда), жайластырылуы мен жабдықталуына мынадай талап қойылады:
- елорда, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар бойынша аумақтық мемлекеттік кірістер органдарына қоймалардағы тауарлар туралы есептіліктегі мәліметтерді электронды түрде жіберу, сондай-ақ қоймалардағы тауарларды шығару туралы мәліметтерді электронды түрде алу мүмкіндігінің болуы.
Бажсыз сауда дүкендерінің орналасуына, жайластырылуы мен жабдықталуына қойылатын талаптарда мынадай норма көзделген:
Бажсыз сауда дүкенінің қызметі тоқтатыла тұрған жағдайда бажсыз сауданың кедендік рәсімімен орналастырылған тауарлар шетелдік тауарларға қолданылатын кедендік рәсімдермен орналастырылуға тиіс.
Ал Еуразиялық экономикалық одақ тауарлары экспорттың кедендік рәсімімен орналастырылуы немесе бажсыз сауда дүкенінен ЕАЭО кедендік аумағына шығарылуы қажет.
Бұл шаралар елорда, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар бойынша аумақтық мемлекеттік кірістер органы басшысының, оның міндетін атқаратын адамның немесе орынбасарының тиісті шешімі қабылданған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүзеге асырылуға тиіс.
Сонымен қатар бажсыз сауда дүкендерінде тауарларды өткізу қағидаларына өзгерістер енгізілді.
Бажсыз сауда дүкендеріндегі тауарлар Салық кодексінің 110 және 111-баптарына сәйкес бақылау-касса машиналарын міндетті түрде қолдану арқылы сатылады. Сондай-ақ шот-фактура жазып беру кезінде Салық кодексінің 207, 208 және 209-баптарында белгіленген талаптар сақталуға тиіс.
Тауарлар бажсыз сауда дүкенінің қоймасына елорда, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар бойынша аумақтық мемлекеттік кірістер органдары лауазымды тұлғаларының қатысуымен немесе олардың рұқсатымен орналастырылады.
Бұйрық 2026 жылғы 25 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.