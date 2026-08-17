#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
464.02
536.18
5.54
Құқық

Қазақстанда еркін қоймалар мен бажсыз сауда дүкендерін жабдықтау талаптары өзгерді

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2026 10:56 Фото: magnific
Қаржы министрі 2026 жылғы 10 тамыздағы бұйрығымен "Уақытша кедендік бақылау аймақтарының, уақытша сақтау орындарының және бажсыз сауда дүкендерінің кейбір мәселелері туралы" бұйрыққа түзетулер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өзгерістер уақытша кедендік бақылау аймақтарын құру, оның ішінде мүдделі тұлғаның өтініші бойынша құру және олардың жұмысын тоқтату қағидаларына енгізілді.

Құжатта тұрақты кедендік бақылау аймақтарынан тыс жерде тауарлар мен көлік құралдарына қатысты кедендік бақылауды жүзеге асыру, жүк тиеу-түсіру және өзге де операцияларды жүргізу үшін уақытша кедендік бақылау аймағын құру туралы шешім қабылдау тәртібі нақтыланды.

Мұндай шешімді аумақтық мемлекеттік кірістер органы лауазымды тұлғасының қызметтік жазбасы негізінде елорда, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар бойынша аумақтық мемлекеттік кірістер органының басшысы немесе оның орынбасары қабылдайды. Шешім еркін нысанда жасалған мүдделі тұлғаның өтініші негізінде де қабылдануы мүмкін.

Сонымен қатар уақытша сақтау қоймалары, ашық және жабық үлгідегі кеден қоймалары мен еркін қоймалар ретінде пайдалануға арналған немесе пайдаланылатын құрылыстардың, үй-жайлар мен ашық алаңдардың орналасуына, жайластырылуы мен жабдықталуына қойылатын талаптарға түзетулер енгізілді.

Қоймалардың орналасуына (еркін қоймаларды қоспағанда), жайластырылуы мен жабдықталуына мынадай талап қойылады:

  • елорда, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар бойынша аумақтық мемлекеттік кірістер органдарына қоймалардағы тауарлар туралы есептіліктегі мәліметтерді электронды түрде жіберу, сондай-ақ қоймалардағы тауарларды шығару туралы мәліметтерді электронды түрде алу мүмкіндігінің болуы.

Бажсыз сауда дүкендерінің орналасуына, жайластырылуы мен жабдықталуына қойылатын талаптарда мынадай норма көзделген:

Бажсыз сауда дүкенінің қызметі тоқтатыла тұрған жағдайда бажсыз сауданың кедендік рәсімімен орналастырылған тауарлар шетелдік тауарларға қолданылатын кедендік рәсімдермен орналастырылуға тиіс.

Ал Еуразиялық экономикалық одақ тауарлары экспорттың кедендік рәсімімен орналастырылуы немесе бажсыз сауда дүкенінен ЕАЭО кедендік аумағына шығарылуы қажет.

Бұл шаралар елорда, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар бойынша аумақтық мемлекеттік кірістер органы басшысының, оның міндетін атқаратын адамның немесе орынбасарының тиісті шешімі қабылданған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүзеге асырылуға тиіс.

Сонымен қатар бажсыз сауда дүкендерінде тауарларды өткізу қағидаларына өзгерістер енгізілді.

Бажсыз сауда дүкендеріндегі тауарлар Салық кодексінің 110 және 111-баптарына сәйкес бақылау-касса машиналарын міндетті түрде қолдану арқылы сатылады. Сондай-ақ шот-фактура жазып беру кезінде Салық кодексінің 207, 208 және 209-баптарында белгіленген талаптар сақталуға тиіс.

Тауарлар бажсыз сауда дүкенінің қоймасына елорда, облыстар және республикалық маңызы бар қалалар бойынша аумақтық мемлекеттік кірістер органдары лауазымды тұлғаларының қатысуымен немесе олардың рұқсатымен орналастырылады.

Бұйрық 2026 жылғы 25 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря
11:45, Бүгін
Каспийдің бірегей жануары: әлемнің басқа еш жерінде кездеспейтін тіршілік иесі туралы не белгілі
Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация
09:03, 14 тамыз 2026
Мемлекеттік сатып алуды камералдық бақылау: не өзгерді
Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка
13:36, 29 қаңтар 2025
Қазақстанда әлеуметтік аударымдарды төлеу ережесінде не өзгерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Главный тренер &quot;Астана&quot; Григорий Бабаян с &quot;Кызылжаром&quot; в КПЛ
12:15, Бүгін
Главный тренер "Астана" Григорий Бабаян с "Кызылжаром" в КПЛ
Казахстан завершил в ТОП-5 ЧМ по артистическому плаванию среди юниоров
11:46, Бүгін
Казахстан завершил в ТОП-5 ЧМ по артистическому плаванию среди юниоров
Ислам Чесноков отправится в аренду с правом выкупа в &quot;Крылья Советов&quot;
11:28, Бүгін
Ислам Чесноков отправится в аренду с правом выкупа в "Крылья Советов"
Алдияр и Алимжан Жауынбай
11:05, Бүгін
Два брата из Казахстана завоевали три "золота" на международном турнире по шахматам
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: