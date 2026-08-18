Мемлекеттік сатып алуда энергия тиімділігіне қойылатын талаптар күшейеді
Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрі 2026 жылғы 13 тамыздағы бұйрығымен, мемлекеттік сатып алу кезінде энергия тиімділігіне қойылатын талаптар кеңейтілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Энергия тиімділігіне қойылатын талаптар мына тауарларға қолданылады:
- коммерциялық мақсаттарда (өндірісте, сауда және қызмет көрсету салаларында) пайдаланылуы мүмкін, көлемі 1 500 литрден аспайтын тұрмыстық тоңазытқыш құрылғылар (тоңазытқыштар, мұздатқыштар және олардың құрамдастырылған түрлері);
- электр шамдары;
- номиналды кернеуі 250 Вольтқа дейін қоса алғанда электр желісінен қоректенетін және тұрғын үй-жайлар мен кеңсе ғимараттарында пайдалануға арналған теледидарлар;
- коммерциялық мақсаттарда (өндірісте, сауда және қызмет көрсету салаларында) да пайдаланылуы мүмкін, номиналды кернеуі 250 Вольтқа дейін қоса алғанда айнымалы ток желісінен қоректенетін тұрмыстық автоматты кір жуғыш машиналар, сондай-ақ электр желісінен қоректенумен қатар электр батареяларынан жұмыс істей алатын кір жуғыш машиналар. Кір жуғыш-кептіргіш аралас машиналар бұған жатпайды;
- номиналды кернеуі 230 Вольтқа дейін айнымалы ток желісінен қоректенетін, оның ішінде тұрмыстық емес мақсаттарда пайдаланылатын, сондай-ақ электр батареяларынан (аккумуляторлардан) жұмыс істей алатын және кіріктірілген тұрмыстық ыдыс жуғыш машиналар;
- айнымалы ток желісінен тікелей, оның ішінде сыртқы немесе ішкі қуат көзі арқылы қоректенуге арналған компьютерлер мен серверлер;
- автономды және интеграцияланған герметикалық циркуляциялық сорғылар;
- электр жетегі бар, қуаты 125 Вт-тан 500 кВт-қа дейін қоса алғанда, қоректену кернеуі айнымалы ток үшін 1 000 Вольтқа дейін, ал тұрақты ток үшін 1 500 Вольтқа дейін қоса алғанда болатын желдеткіштер;
- айнымалы ток желісінен қоректенетін, тоқыма бұйымдарына арналған, коммерциялық мақсаттарда да пайдаланылуы мүмкін тұрмыстық барабанды кептіргіш машиналар;
- салқындатуға немесе жылытуға арналған номиналды қуаты 12 кВт-тан аспайтын, электр желісімен қоректенетін кондиционерлер, сондай-ақ номиналды тұтынылатын қуаты 125 кВт-тан аспайтын бөлме желдеткіштері;
- қысқа тұйықталған роторы бар, бір жылдамдықты үш фазалы асинхронды (индукциялық) электр қозғалтқыштары. Олардың полюстерінің саны 2-ден 6-ға дейін, номиналды кернеуі 1 000 Вольтқа дейін, номиналды жиілігі 50 немесе 50/60 Гц, номиналды қуаты 0,75-тен 375 кВт-қа дейін болуы және үздіксіз жұмыс режиміне арналуы тиіс;
- таза суды айдауға арналған автономды және интеграцияланған сорғылар;
- трансформаторлар.
Ал жұмыстардың тізбесіне мыналар енгізілді:
- сорғы жабдықтарын жөндеу/жаңғырту жұмыстары;
- климаттық жабдықтар мен жүйелерді, желдету жүйелері мен жабдықтарын жөндеу/жаңғырту жұмыстары;
- кір жууға/тазалауға арналған жабдықтарды жөндеу/жаңғырту жұмыстары;
- энергия тиімді жарықтандыруды қамтамасыз ету жұмыстары;
- электр қозғалтқыштарын/генераторларды және осыған ұқсас жабдықтарды жөндеу/жаңғырту жұмыстары (көлікте қолданылатын жабдықтарды қоспағанда);
- электр қозғалтқыштарына арналған жабдықтарды енгізу/орнату/жетілдіру жұмыстары;
- тұрғын үйлерді/құрылыстарды салу жұмыстары;
- тұрғын үйлерді/құрылыстарды/үй-жайларды жөндеу жұмыстары;
- тұрғын үйлерді/құрылыстарды/үй-жайларды реконструкциялау жұмыстары;
- тұрғын үйлерді/құрылыстарды/үй-жайларды қалпына келтіру жұмыстары;
- тұрғын емес ғимараттарды/құрылыстарды салу жұмыстары;
- тұрғын емес ғимараттарды/құрылыстарды/үй-жайларды жөндеу жұмыстары;
- тұрғын емес ғимараттарды/құрылыстарды/үй-жайларды реконструкциялау жұмыстары;
- тұрғын емес ғимараттарды/құрылыстарды/үй-жайларды қалпына келтіру жұмыстары;
- тұрғын емес ғимараттардың/құрылыстардың/үй-жайлардың жекелеген элементтерін жөндеу/реконструкциялау жұмыстары;
- климаттық жабдықтар мен жүйелерді, желдету жүйелері мен жабдықтарын орнату/монтаждау жұмыстары;
- компьютерлік/перифериялық кеңсе техникасын/жабдықтарын жөндеу/жаңғырту жұмыстары.
Көрсетілетін қызметтердің тізбесіне мыналар енгізілді:
- декоративтік жарықтандыруды күтіп ұстау/қамтамасыз ету қызметтері;
- ғимараттарды/құрылыстарды/үй-жайларды және оларға іргелес аумақтарды күтіп ұстау қызметтері;
- жарық конструкцияларына/жарықдиодты экрандарға және осыған ұқсас жабдықтар мен конструкцияларға қызмет көрсету жөніндегі қызметтер.
Бұйрық 2026 жылғы 28 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.
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