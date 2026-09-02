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Құқық

Желідегі видео: жолда көліктерімен ойына келгенін істеген топ жас полицияға жеткізілді

Көлік, кортеж, Қызылорда, полиция, айыппұл, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 20:46 Сурет: Zakon.kz
Әлеуметтік желіге жүргізілген мониторинг барысында полиция қызметкерлері құқыққа қайшы бейнежазбаны анықтады. Бейнежазбада бірнеше жүргізушінің қала аумағында кортеж ұйымдастырғаны анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 2 қыркүйекте ҚР ІІМ баспасөз қызметі хабарлады:

"Олар жол ережесін елемей, жол жүрісі, маневр жасау қағидаларын, авариялық сигнал беруді қолдану қағидаларын бұзған және мемлекеттік тіркеу нөмірінсіз көлікті басқарған. Барлық қатысушы анықталып, полицияға жеткізілді. Олар 20-35 жас аралығындағы Қызылорда қаласының тұрғындары болып шықты. Құқық бұзушыларға қатысты заң аясында шара қолданылды. Бір автокөлік арнайы тұраққа қойылды".

Полиция азаматтарға жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтау қажеттігін ескертеді. Әсіресе, жолды бөгеп жүру, дабылқаққышты заңсыз пайдалану немесе қауіпті маневр жасау заңға қайшы әрекет және міндетті түрде жауапкершілікке әкеліп соғады.

Бұған дейін еліміздегі ірі өңірлердің бірінде 2 қыркүйектен бастап телефон ұстап, белдік тақпаған жүргізушілерге автоматты түрде айыппұл келе бастайтыны ескертілген.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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