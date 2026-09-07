Қазақстанда азаматтық әуе кемесіне сертификат беру ережелері жаңартылды
Атап айтқанда, қағидалар жаңа редакцияда жазылды.
Құжат азаматтық әуе кемесіне, қашықтан ұшырып басқару пунктіне, қозғалтқыш пен әуе винтіне үлгі сертификатын беру және сертификаттау тәртібін, сондай-ақ тиісті мемлекеттік қызметті көрсету тәртібін айқындайды.
Сериялық өндіріске арналған жаңа конструкциядағы азаматтық әуе кемесі, қашықтан ұшырып басқару пункті, қозғалтқыш пен әуе винті ұшуға жарамдылық нормаларына сәйкестігі бойынша уәкілетті ұйымда сертификаттаудан өтуге тиіс. Зауыттық, мемлекеттік және пайдалану сынақтарынан кейін оларға үлгі сертификаты беріледі.
Үлгіні сертификаттау мынадай негізгі кезеңдерді қамтиды:
- өтінімді қабылдау және қарау;
- сертификаттау базисін белгілеу;
- сертификаттау жұмыстарының бағдарламасы мен сәйкестікті растау әдістерін келісу;
- талдаулар, сынақтар, тексерулер және сертификаттау бағалауларын жүргізу;
- сертификаттау базисіне сәйкестікті растау;
- сертификаттық тексеру жүргізу;
- анықталған сәйкессіздіктерді жою;
- үлгілік конструкцияны, пайдалану шектеулерін және ұшуға жарамдылықты сақтау жөніндегі құжаттаманы бекіту;
- үлгі сертификаты мен оның деректер картасын беру немесе дәлелді бас тарту.
Үлгі сертификатын алу үшін әзірлеуші "цифрлық үкімет" веб-порталы арқылы азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйымға өтінім мен қажетті құжаттар топтамасын жолдайды.
Өтінім әзірлеушінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен немесе бір реттік құпиясөзбен куәландырылған электрондық құжат түрінде беріледі. Ол құжаттар қабылданған күні портал шлюзі арқылы уәкілетті ұйымның "Е-лицензиялау" цифрлық жүйесіне жіберіледі.
Өтінімді өңдеу ол "Е-лицензиялау" жүйесіне келіп түскен сәттен басталады. Портал арқылы жүгінген кезде әзірлеушінің жеке кабинетіне сұраудың қабылданғаны және мемлекеттік қызмет нәтижесінің берілетін күні туралы мәртебе жіберіледі.
Жеке басты куәландыратын құжаттар, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу немесе қайта тіркеу және жеке кәсіпкер ретінде тіркелу туралы мәліметтерді уәкілетті ұйым "цифрлық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік цифрлық жүйелерден алады.
Уәкілетті ұйым құжаттарды келіп түскен күні тіркейді. Егер өтінім жұмыс күні аяқталуға екі сағаттан аз уақыт қалғанда берілсе, оны қарау мерзімі келесі жұмыс күнінен бастап есептеледі.
Құжаттарды қарау және мемлекеттік қызмет нәтижесін беру мерзімі – 15 жұмыс күні. Бұл мерзімнің аяқталуы уәкілетті ұйымды мемлекеттік қызметті көрсету міндетінен босатпайды. Қызмет көрсету мерзімін ұзартуға жол берілмейді.
Уәкілетті ұйым ұсынылған құжаттардың толықтығын, сондай-ақ олардың ұшуға жарамдылық нормалары мен қағидалар талаптарына сәйкестігін тексереді. Тексеру кезінде Қазақстан заңнамасына, Халықаралық азаматтық авиация ұйымының (ICAO) стандарттары мен ұсынылатын практикасына сәйкес әзірленген нұсқаулық материалдар пайдаланылады.
Өтінімнен немесе ұсынылған құжаттардан қателер мен дәлсіздіктер анықталса, олардың нысаны мен мазмұны белгіленген талаптарға сәйкес келмесе немесе құжаттар топтамасы толық ұсынылмаса, өтінім цифрлық күту парағы арқылы қабылданады.
Анықталған кемшіліктерді жою үшін өтініш иесіне 14 жұмыс күні беріледі. Бұл мерзім мемлекеттік қызмет көрсетудің жалпы мерзіміне кірмейді.
Әзірлеуші құжаттарды анықталған кемшіліктерді жойғаннан кейін тоқтата тұру мерзімі ішінде қайта ұсынады. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі кемшіліктер жойылған сәттен бастап қайта жалғасады.
Егер өтініш иесі белгіленген мерзімде кемшіліктерді жоймаса, уәкілетті ұйым өтінім мен құжаттарды қабылдаудан бас тартады.
Бұйрық 2026 жылғы 5 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі.