Интернатура бағдарламалары бойынша медициналық мамандықтар тізбесі бекітілді
Фото: Zakon.kz
Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2026 жылғы 3 қыркүйектегі бұйрығымен интернатура бағдарламалары бойынша медициналық мамандықтар тізбесі бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тізбеге мына медициналық мамандықтар енгізілді:
- Жалпы дәрігерлік практика
- Терапия
- Хирургия
- Акушерия және гинекология
- Педиатрия
- Балалар хирургиясы
- Стоматология
- Медициналық-профилактикалық іс
Бұйрық 2026 жылғы 22 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript