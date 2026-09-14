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Құқық

Интернатура бағдарламалары бойынша медициналық мамандықтар тізбесі бекітілді

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2026 10:40 Фото: Zakon.kz
Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2026 жылғы 3 қыркүйектегі бұйрығымен интернатура бағдарламалары бойынша медициналық мамандықтар тізбесі бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тізбеге мына медициналық мамандықтар енгізілді:

  • Жалпы дәрігерлік практика
  • Терапия
  • Хирургия
  • Акушерия және гинекология
  • Педиатрия
  • Балалар хирургиясы
  • Стоматология
  • Медициналық-профилактикалық іс

Бұйрық 2026 жылғы 22 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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