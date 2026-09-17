#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
444.88
513.26
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
444.88
513.26
5.28
Құқық

"Қалайша көрмеген". Фельдшердің өліміне қатысты сотта тергеуші МИБ төрайымына шүйлікті

Сот отырысы, Астана, Ұлдана Мырзуан, фельдшер, қайғылы оқиға, тергеуші, Аяжан Нүсіпбекова, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2026 17:33 Сурет: Zakon.kz
Астана қаласы полиция департаментінің тергеушісі Аяжан Нүсіпбекова 2026 жылғы 17 қыркүйекте сотта сұрақ-жауап алу кезінде қайғылы оқиға орын алған тұрғын үй кешені қасбеті құлағанға дейінгі МИБ төрағасының әрекетсіздігіне тоқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полиция капитаны сотталушы Сәуле Жұбаниязова МИБ төрағасы қызметін алты ай бойы атқарғанын, алайда осы уақыт ішінде техникалық қорытындыда көрсетілген кемшіліктерді жою бойынша жұмыстар жүргізбегенін мәлімдеді.

"Ол техникалық қорытындыны ұсынбады. Тіпті, менің тінту жүргізетінімді де білмеді. Тұрғын үй қорын техникалық пайдалану ережелеріне сәйкес, МИБ төрағасы жылына екі рет тұрғын үйге: шатырдан бастап, бүкіл ғимаратты аралап шығып, визуалды тексеру жүргізуге тиіс. Алайда Жұбаниязова мұндай тексерулерді жүргізбеген. Қосымша тексеру кезінде көзім нашар көрсе де, екінші және үшінші қабаттарда сызаттар болғанын өз көзіммен көрдім. Жұбаниязова оларды қалайша көрмеген, бұл құлаудың алдын ала алар ма еді? Егер ол алты ай ішінде егер бір рет болсын визуалды тексеру жүргізсе, жиналыс ұйымдастырса немесе сызаттардың неліктен пайда болатынын және үйдің неліктен осындай жағдайға түскенін анықтау үшін сарапшыларды шақырса ғой. Бірақ ол әрекет етпеген", – деді Аяжан Нүсіпбекова.

Сондай-ақ ол Кондоминиум объектісін басқару ережелеріне сәйкес, тұрғын үйдің қасбеті мен конструкциялары кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне жататынын, оның жағдайын МИБ төрағасы қадағалауға міндетті екенін атап өтті.

"Мен Жұбаниязоваға оның құқықтары мен міндеттеріне қатысты сұрақ қойдым. Ол тексеру жүргізбек түгілі, тіпті өз міндеттерін де білмейтін болып шықты. Оның қалай төраға болғаны маған белгісіз. Алайда жиналыс өткізіліп, хаттама толтырылып, ол төраға болып тағайындалған. Әділет департаментінде ол МИБ төрағасы ретінде тіркелген. Заңда бұл тікелей көзделмеген, бірақ оның мамандарды шақыруға, мемлекеттік органдарға жүгінуге құқығы бар. Бастаманы ол көтеруі керек еді. Жиналыс өткізіп, хаттама толтырып, мәселе көтеруі тиіс. "Міне, қараңыздар, екінші қабатта сызаттар пайда болған. Альпинистерді немесе мемлекеттік органдардың мамандарын шақырайық, оған ақша бөлейік" деуі тиіс еді. Бірақ ешқандай жиналыстар болмаған, ешқандай хаттамалар толтырылмаған, түсінесіздер бе?" – деді полиция капитаны.

2025 жылы 8 қарашада Астанада Тәуелсіздік даңғылы, 24Б мекенжайындағы тоғыз қабатты үйдің қасбетінің бір бөлігі, яғни кірпіш қаптамасы құлап, бес адам зардап шекті. Олардың арасында көмекке бірінші болып ұмтылған 23 жастағы жедел жәрдем фельдшері Ұлдана Мырзуан да болды. Бойжеткеннің үстіне кірпіштер мен кондиционерді бекітетін құрылғы құлаған. Дәрігерлердің бар күшін салғанына қарамастан, ол 18 қарашада ауруханада көз жұмды.

Аталған фактіге сәйкес, полиция Қылмыстық кодекстің 278-бабы ("Сапасыз құрылыс") бойынша қылмыстық іс қозғады. Кейін іс тағы бір баппен, яғни 306-баппен ("Қауіпсіздік талаптарына жауап бермейтін тауарларды шығару немесе сату, жұмыстарды орындау не қызметтер көрсету") толықтырылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Сот отырысы, Астана, Ұлдана Мырзуан, фельдшер, қайғылы оқиға, адвокат, дау, ескерту
17:55, Бүгін
Ұлдана Мырзуанның өлімі: Астанадағы сотта адвокаттың сұрағы дау тудырды
Сот отырысы, Астана, Ұлдана Мырзуан, фельдшер, қайғылы оқиға, кондиционер, Дана Хасенова
18:23, 26 тамыз 2026
Ұлдананың үстіне кондиционер құламағаны рас па? Астанадағы фельдшер өліміне қатысты тың мәлімет жарияланды
Спасательная служба, спасательные службы, спасатели, спасатель, МЧС РК
14:56, 27 тамыз 2026
Ұлдана Мырзуанның қазасына қатысты сот: ақаулы камера салдарынан құтқарушылар оқиғаны видеоға түсірмеген
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Юношеская сборная Казахстана
19:34, Бүгін
Юношеская сборная Казахстана по футболу объявила состав на турнир в Словакии
Арина Соболенко
19:03, Бүгін
Муратоглу объяснил, почему Соболенко осталась без титулов "Большого шлема" в этом сезоне
Ислам Махачев перед боем в UFC
18:37, Бүгін
Соннен рассказал, почему Джон Джонс выше Ислама Махачева в рейтинге величайших бойцов
Фигурное катание
18:11, Бүгін
Казахстанка Абаева стала 33-й в короткой программе на юниорском этапе Гран-при в Анкаре
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: