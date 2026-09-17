"Қалайша көрмеген". Фельдшердің өліміне қатысты сотта тергеуші МИБ төрайымына шүйлікті
Полиция капитаны сотталушы Сәуле Жұбаниязова МИБ төрағасы қызметін алты ай бойы атқарғанын, алайда осы уақыт ішінде техникалық қорытындыда көрсетілген кемшіліктерді жою бойынша жұмыстар жүргізбегенін мәлімдеді.
"Ол техникалық қорытындыны ұсынбады. Тіпті, менің тінту жүргізетінімді де білмеді. Тұрғын үй қорын техникалық пайдалану ережелеріне сәйкес, МИБ төрағасы жылына екі рет тұрғын үйге: шатырдан бастап, бүкіл ғимаратты аралап шығып, визуалды тексеру жүргізуге тиіс. Алайда Жұбаниязова мұндай тексерулерді жүргізбеген. Қосымша тексеру кезінде көзім нашар көрсе де, екінші және үшінші қабаттарда сызаттар болғанын өз көзіммен көрдім. Жұбаниязова оларды қалайша көрмеген, бұл құлаудың алдын ала алар ма еді? Егер ол алты ай ішінде егер бір рет болсын визуалды тексеру жүргізсе, жиналыс ұйымдастырса немесе сызаттардың неліктен пайда болатынын және үйдің неліктен осындай жағдайға түскенін анықтау үшін сарапшыларды шақырса ғой. Бірақ ол әрекет етпеген", – деді Аяжан Нүсіпбекова.
Сондай-ақ ол Кондоминиум объектісін басқару ережелеріне сәйкес, тұрғын үйдің қасбеті мен конструкциялары кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне жататынын, оның жағдайын МИБ төрағасы қадағалауға міндетті екенін атап өтті.
"Мен Жұбаниязоваға оның құқықтары мен міндеттеріне қатысты сұрақ қойдым. Ол тексеру жүргізбек түгілі, тіпті өз міндеттерін де білмейтін болып шықты. Оның қалай төраға болғаны маған белгісіз. Алайда жиналыс өткізіліп, хаттама толтырылып, ол төраға болып тағайындалған. Әділет департаментінде ол МИБ төрағасы ретінде тіркелген. Заңда бұл тікелей көзделмеген, бірақ оның мамандарды шақыруға, мемлекеттік органдарға жүгінуге құқығы бар. Бастаманы ол көтеруі керек еді. Жиналыс өткізіп, хаттама толтырып, мәселе көтеруі тиіс. "Міне, қараңыздар, екінші қабатта сызаттар пайда болған. Альпинистерді немесе мемлекеттік органдардың мамандарын шақырайық, оған ақша бөлейік" деуі тиіс еді. Бірақ ешқандай жиналыстар болмаған, ешқандай хаттамалар толтырылмаған, түсінесіздер бе?" – деді полиция капитаны.
2025 жылы 8 қарашада Астанада Тәуелсіздік даңғылы, 24Б мекенжайындағы тоғыз қабатты үйдің қасбетінің бір бөлігі, яғни кірпіш қаптамасы құлап, бес адам зардап шекті. Олардың арасында көмекке бірінші болып ұмтылған 23 жастағы жедел жәрдем фельдшері Ұлдана Мырзуан да болды. Бойжеткеннің үстіне кірпіштер мен кондиционерді бекітетін құрылғы құлаған. Дәрігерлердің бар күшін салғанына қарамастан, ол 18 қарашада ауруханада көз жұмды.
Аталған фактіге сәйкес, полиция Қылмыстық кодекстің 278-бабы ("Сапасыз құрылыс") бойынша қылмыстық іс қозғады. Кейін іс тағы бір баппен, яғни 306-баппен ("Қауіпсіздік талаптарына жауап бермейтін тауарларды шығару немесе сату, жұмыстарды орындау не қызметтер көрсету") толықтырылды.