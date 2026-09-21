Қазақстанда темекі өнімдерін таңбалау тарифі төмендетіледі
Фото: Zakon.kz
Қаржы министрлігі темекі өнімдерін таңбалау кезінде қолданылатын бақылау (сәйкестендіру) белгісі мен сәйкестендіру құралы құнының шекті мөлшеріне өзгерістер енгізуді ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жобаға сәйкес, таңбалау құны бір данасы үшін қазіргі 2,68 теңгеден 2,66 теңгеге дейін төмендетіледі.
Қаржы министрлігінің түсіндіруінше, өзгеріс темекі өнімдерінің айналымына қатысушыларға түсетін тарифтік жүктемені азайтуға, олардың таңбалауға жұмсайтын шығындарын оңтайландыруға және кәсіпкерлік қызметке қолайлы жағдай жасауға бағытталған.
Сондай-ақ министрлік ұсынылған тарифтің Бірыңғай таңбалау операторы көрсететін қызмет құнына анағұрлым негізді екенін атап өтті.
Құжат "Ашық НҚА" порталында 5 қазанға дейін қоғамдық талқылауға жарияланды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript