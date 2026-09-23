#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
447.85
513.46
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
447.85
513.46
5.31
Құқық

Елордалық ер адам бұрынғы әйелінің үстіне жанғыш сұйықтық құйып, оны өртеп жібермек болған

Өртеу, өрт, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2026 17:40 Сурет: unsplash
Астанада ер адам бұрын бірге тұрған әйелді өртеп жібермек болып, қоқан-лоқы көрсеткені үшін сотталды. Қоғамдық жұмыстарға жегілген оған жәбірленушіге жақындауға тыйым салынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған оқиғаның мән-жайымен бүгін, 2026 жылы 23 қыркүйекте Астана қаласының прокуратурасы бөлісті:

"Оқиға қызғаныш салдарынан орын алған. Ер адам бұрын бірге тұрған әйелінің жұмыс орнына жанғыш сұйықтық құйылған бөтелкемен келген. Әйелмен қарым-қатынасын қалпына келтіру мақсатында ол жәбірленушіні өртеп жіберемін деп қорқытқан. Кейін оның үстіне жанғыш сұйықтық құйып, өміріне нақты қауіп төндірген".

Сот отырысында мемлекеттік айыптаушы сотталушының кінәсін дәлелдеді.

"Сот үкімімен бұрынғы бірге тұрған әйеліне қатысты құқыққа қайшы әрекет жасаған ер адамға 60 сағат қоғамдық жұмыс түріндегі жаза тағайындалып, оның мінез-құлқына бірқатар ерекше талаптар белгіленді. Атап айтқанда, жәбірленушіге жақындауға тыйым салынды".Астана қаласының прокуратурасы

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Прокуратура азаматтарды қауіпсіздігіне қатер төнген жағдайда өз құқықтарын қорғау және ауыр зардаптардың алдын алу үшін дереу құқық қорғау органдарына жүгінуге шақырады.

Бұған дейін Алматыда танысқысы келмеген қыздың үстіне ер адам су шашып жібергенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
16:50, 07 қыркүйек 2026
Алматыда жедел жәрдем бригадасына полиция көмегі қажет болды: не болған
Маңғыстауда әкімдік маңында ер адам өзін өртеп жіберді
18:11, 05 желтоқсан 2024
Маңғыстауда әкімдік маңында ер адам өзін өртеп жіберді
Алматы әуежайында ер адам өзін өртеп жібермек болды
22:41, 25 тамыз 2025
Алматы әуежайында ер адам өзін өртеп жібермек болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Бублик
19:04, Бүгін
"Это привилегия": Александр Бублик пересмотрел своё решение об участии в Кубке Лэйвера
ФК &quot;Гавр&quot;
18:32, Бүгін
Экс-полузащитник сборной России Кузяев может продолжить карьеру в "Ордабасы"
Сабыржан Аккалыков
18:13, Бүгін
Сабыржан Аккалыков удалил Instagram после сенсационного поражения на Азиаде в Японии
&quot;Все заряжены&quot;: Станислав Басманов оценил настрой команды на предстоящие матчи Лиги Наций
17:58, Бүгін
"Все заряжены": Станислав Басманов оценил настрой команды на предстоящие матчи Лиги Наций
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: