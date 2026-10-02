Қимыл-қозғалысы уақытша шектелген балалар қажетті көмекші құралдармен қамтамасыз етіледі
Фото: pexels
Денсаулық сақтау министрлігі ауру салдарынан қимыл-қозғалысы уақытша шектелген балаларды техникалық көмекші және арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету қағидаларын әзірледі. Бұл қағидалар мүгедектігі бар балаларға қолданылмайды.
Жобаға сәйкес, балаларға кресло-арбалар, балдақтар, жүріс арбалары, таяқтар, тіреуіштер мен тұтқалар уақытша пайдалануға беріледі.
Қажетті құралдарды бала тіркелген алғашқы медициналық-санитариялық көмек ұйымы арқылы алуға болады.
Министрліктің мәліметінше, жаңа шара балаларды сауығу кезеңінде жүріп-тұруға және сүйенуге қажетті құралдармен уақтылы қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Бұл кешенді көмектің қолжетімділігін арттырып, баланың күнделікті тіршілік әрекеттерінің тұрақты шектелуі мен мүгедектіктің туындау қаупін азайтуға көмектеседі.
Басты мақсат – мүгедектік белгіленгенін күтпей, балаға қажетті көмекті дер кезінде көрсету.
Құжат "Ашық НҚА" порталында жарияланған. Қоғамдық талқылау 16 қазанға дейін жалғасады.
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