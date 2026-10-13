Қазақстанда ұлттық бейнемониторинг жүйесінің операторы анықталды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
ҚР Үкіметінің 2026 жылғы 9 қазандағы қаулысымен ұлттық бейнемониторинг жүйесінің операторы анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"„Қазақтелеком" акционерлік қоғамы ұлттық бейнемониторинг жүйесінің операторы болып айқындалсын", – делінген құжатта.
Ұлттық бейнемониторинг жүйесінің операторы "Киберқауіпсіздік туралы" заңға сәйкес анықталды.
Қаулы 2026 жылғы 23 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.
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