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Құқық

Көкшетауда үш студент егде жастағы ер адамды ашықтан ашық тонаған

Ұрып-соғу, Ақмола облысы, Көкшетау, студент, ер адам, тонау, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2026 19:00 Сурет: pexels
Көкшетауда полицейлер 60 жастағы ер адамды тонаған күдіктілердің үшеуінің жеке басын анықтады. Қылмысты ашуға жедел басқару орталығының бейнебақылау камералары көмектесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Биыл қыркүйекте ер адам ашықтан ашық тонауға ұшыраған. Үш жас оған дене жарақатын салып, құжаттары, ұялы телефоны және ақшасы салынған барсеткасын тартып алып кеткен.

Жәбірленуші полицияға арызбен жүгінді. Тонау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалып, жедел-іздестіру іс-шаралары басталды. Күдіктілерді ізін суытпай ұстау мүмкін болмағанына қарамастан, жедел уәкілдер олардың жеке басын анықтау жұмыстарын жалғастырды.

"Қараша айының басында полицейлер тонау фактісінің барлық үш қатысушысын анықтады. Олар колледждерде оқитын Зеренді ауданы ауылдарының тұрғындары болып шықты. Қазіргі уақытта тонау ісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде". Ақмола облыстық ПД баспасөз қызметі

Бұған дейін Талдықорғанда полицейлер заманауи технология көмегімен жоғалған алтын білезікті тапқаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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