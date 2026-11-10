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Құқық

Президент жарлығымен екі мемлекеттік архивке "Ұлттық" мәртебесі берілді

Архив Президента РК, Архив Президента Республики Казахстан, архивохранилища, архивохранилище, хранилище документов, госархив, госархивы, государственный архив, государственные архивы, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2026 13:36 Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 19 қазанда ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігіне қарасты екі мемлекеттік архивке "Ұлттық" мәртебесін беру туралы жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Архив, құжаттама және кітап ісі комитетінің „Қазақстан Республикасының Ұлттық архиві" және „Орталық мемлекеттік архив" республикалық мемлекеттік мекемелеріне „Ұлттық" мәртебесі берілсін", – делінген құжатта.

Жарлық 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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