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Құқық

Үкімет Алматы және Астана агломерацияларының құрамын өзгертті

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2026 08:58 Фото: pixabay
Үкіметтің 2026 жылғы 5 қарашадағы қаулысымен агломерациялардың тізбесі мен құрамына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы агломерациясының құрамынан мына елді мекендер шығарылды:

  • Заречное;
  • Арна;
  • Жаңадауір;
  • Жаңаталап;
  • Ынтымақ;
  • Қоянқұс.

Сонымен қатар агломерация құрамындағы Gate city (Гейт сити) қаласының атауы Алатау деп ауыстырылды.

Ал Астана агломерациясының аумағы кеңейіп, оның құрамына Нұрлы елді мекені қосылды.

Қаулы 5 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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