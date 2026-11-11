Үкімет Алматы және Астана агломерацияларының құрамын өзгертті
Фото: pixabay
Үкіметтің 2026 жылғы 5 қарашадағы қаулысымен агломерациялардың тізбесі мен құрамына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алматы агломерациясының құрамынан мына елді мекендер шығарылды:
- Заречное;
- Арна;
- Жаңадауір;
- Жаңаталап;
- Ынтымақ;
- Қоянқұс.
Сонымен қатар агломерация құрамындағы Gate city (Гейт сити) қаласының атауы Алатау деп ауыстырылды.
Ал Астана агломерациясының аумағы кеңейіп, оның құрамына Нұрлы елді мекені қосылды.
Қаулы 5 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді.
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