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Құқық

Қазақстан фольга мен электродтарды елден шығаруға тыйым салды

ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрі 2026 жылғы 5 қарашада тауарлардың жекелеген түрлерін әкетуді реттеудің кейбір мәселелері туралы бұйрыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2026 10:36 Сурет: pixabay
ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрі 2026 жылғы 5 қарашада тауарлардың жекелеген түрлерін әкетуді реттеудің кейбір мәселелері туралы бұйрыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, Қазақстан аумағынан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерге көліктің барлық түрімен мына тауарларды әкетуге тыйым салынады:

  • 2030 жылғы 15 қарашаға дейін – Қытайда өндірілген және біржолғы лицензия негізінде демпингке қарсы баж төленбей Қазақстанға әкелінген алюминий фольга. Тыйым қалыңдығы кемінде 0,0046 мм, бірақ 0,2 мм-ден аз, ені кемінде 20 мм, бірақ 1 616 мм-ден аспайтын, ұзындығы 150 метрден асатын, орам түріндегі, негізі бар немесе негізсіз, қаптамасы бар немесе қаптамасыз фольгаға қолданылады. Тауарлар ЕАЭО Сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасындағы кодтар бойынша айқындалады. Еуразиялық экономикалық комиссия алқасы шешімінің №2 қосымшасындағы тізбеде көрсетілген алюминий фольга түрлері бұл шектеуге жатпайды;
  • 2031 жылғы 17 қаңтарға дейін – Қытайда өндірілген және біржолғы лицензия негізінде демпингке қарсы баж төленбей Қазақстанға әкелінген, пештерде қолданылатын, көлденең қимасы дөңгелек графиттелген электродтар. Олардың ЕАЭО Сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасындағы коды – 8545 11 002 0.

Алюминий фольганы әкетуге қойылған тыйым Қытайда өндірілген және Қазақстан аумағына демпингке қарсы баж төленіп әкелінген тауарларға қолданылмайды.

Бұйрық 2026 жылғы 22 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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