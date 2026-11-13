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Құқық

Қазақстанда сұйытылған газдың көтерме бағасын 1 қаңтардан бастап өзгеріссіз қалдыру жоспарланып отыр

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2026 10:02 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Энергетика министрінің "Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын жеткізу жоспары шеңберінде тауар биржаларынан тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газын көтерме саудада өткізудің шекті бағасын бекіту туралы" бұйрығының жобасы әзірленді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес, 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап сұйытылған мұнай газын көтерме саудада өткізудің шекті бағасын қазіргі деңгейде қайта бекіту жоспарланып отыр.

2026 жылғы 1 шілде мен 31 желтоқсан аралығында елдің ішкі нарығына жеткізу жоспары шеңберінде тауар биржаларынан тыс сатылатын сұйытылған мұнай газының шекті көтерме бағасы қосылған құн салығын есепке алмағанда тоннасына 59 722 теңге болып бекітілген.

2026 жылғы 1 қаңтар мен 30 маусым аралығында да сұйытылған газдың көтерме бағасы тоннасына 59 722 теңге болған.

Құжат "Ашық НҚА" порталында 27 қарашаға дейін қоғамдық талқылауға ұсынылған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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