Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаев Астанадағы форум қатысушыларын марапаттады

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Астанада өткен Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының VIII съезінің пленарлық отырысында әлемдегі ядролық қақтығыс қаупі жөнінде сөз қозғады. Сондай-ақ ол «Бейбітшілік қозғалысының» моральдық өзегіне кімдер айнала алатынын атап өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2025 14:19 Сурет: akorda.kz
Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі барысында Қазақстан Президенті форумның бірнеше қатысушысына мемлекеттік наградалар, дінаралық диалогқа қосқан үлесі үшін Астаналық халықаралық сыйлық, съездің құрмет медалі және Жақсы ықылас Елшілерінің белгілерін табыс етті.

Бұл туралы ҚР Президентінің баспасөз қызметі 2025 жылғы 17 қыркүйекте мәлімдеді.

ІІ дәрежелі "Достық" орденімен:

  • Дүниежүзілік даошылар федерациясының төрағасы (ҚХР) Ли Гуанфу,
  • Somaiya Vidyavihar университетінің президенті (Үндістан) Самир Шантилал Сомайя;

"Шапағат" медалімен

  • Иран Ислам Республикасының Ислам мәдениеті және байланыстары ұйымының президенті Мухаммад Мехди Иманипур марапатталды.

Дінаралық диалогқа қосқан үлесі үшін Астана халықаралық сыйлығы:

  • БҰҰ Бас хатшысының орынбасары, БҰҰ Өркениеттер альянсы жөніндегі жоғары өкілі, БҰҰ ислам фобиясымен күрес жөніндегі арнаулы өкілі Мигель Анхель Моратиносқа берілді.

Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары съезінің құрмет медалімен:

1. Мысыр Араб Республикасының бас мүфтиі Назир Мұхаммед Аяд;

2. Татарстан Республикасы Мұсылмандар діни басқармасының төрағасы Камиль Самигуллин;

3. Тәжікстан Республикасы Улемдер кеңесінің төрағасы Саидмукаррам Абдукодирзода;

4. Қасиетті Тақтың Дінаралық диалог дикастериясының префекті Джордж Джейкоб Кувакад;

5. Минск және Заславль митрополиті, бүкіл Беларусь Патриархының экзархы Вениамин (Виталий Тупеко);

6. Израильдің бас ашкеназ раввині Кальман Бер;

7. Израильдің бас сефард раввині Давид Йосеф;

8. Бахаи халықаралық қоғамдастығының бас хатшысы Дэвид Рутштейн;

9. Дүниежүзілік буддашылар бауырластығының президенті Фаллоп Тайари;

10. Ислам әлемінің білім, ғылым және мәдениет ұйымының бас директоры Салим Мұхаммед әл-Малик;

11. Халықаралық түркі мәдениеті ұйымының бас хатшысы Сұлтан Раев;

12. Діни және дәстүрлі бітімгерлер желісінің атқарушы директоры Мұхаммед Эльсаноуси;

13. Еуразияның еврей қауымын қолдау жөніндегі ұлттық коалицияның атқарушы вице-төрағасы, бас атқарушы директоры Марк Барри Левин;

14. Біріккен Ұлттар Ұйымы Өркениеттер Альянсының директоры Нихал Саад;

15. Израильдің бас ашкеназ раввинінің өкілі Шломо Менахем Кук наградталды.

Ізгі ниет елшілерінің айрықша белгілерімен:

1. Исламабад халықаралық ислам университетінің Исламды зерттеу институтының бас директоры Мұхаммед Зия Уль-Хак;

2. БАӘ Толеранттылық және бейбіт қатар өмір сүру министрлігінің бас директоры Афра Әл Сабри;

3. Мартин Лютер Інжіл-Лютеран одағының бас хатшысы Михаэль Хюбнер;

4. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары съезінің мақсаттары мен міндеттерін ілгерілету жөніндегі уәкілі Болат Сәрсенбаев марапатталды.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Астанада өткен Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының VIII съезінің пленарлық отырысында әлемдегі ядролық қақтығыс қаупі жөнінде сөз қозғады. Сондай-ақ ол "Бейбітшілік қозғалысының" моральдық өзегіне кімдер айнала алатынын атап өтті.

